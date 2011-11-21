کتابخانه تخصصی در مدارس بم احداث می شود

محمد آذری در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت توسعه و گسترش مداری تخصصی در مدارس شهرستان بم تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید با برنامه ریزی مناسب در راستای افزایش سطح مطالعه را به خصوص در زمینه های تخصصی متناسب با سال تحصیلی و نیاز دانش آموزان اقدام شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون در شهرستان بم بیش از 300 آموزشگاه در مقاطع مختلف وجود دارد و دانش اموزان در این مراکز با امکانات مناسب در حال تحصیل هستند با این وجود باید در راستای گسترش بیشتر امکانات متناسب با نیازها اقدام کنیم.

آذری ادامه داد: یکی از مسائلی که در مدارس بم متناسب با جمعیت و نیازها نیست بحث کتابخانه ها است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی از مدیران مدارس خواست با پیگیری ساخت مدارس تخصصی در این زمینه مقاطع تحصیلی و آگاهی های مورد نیاز را مد نظر قرار دهند و در این زمینه گام بردارند.

وی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته این کتابخانه ها به زودی در مدارس مقطع ابتدایی بم راه اندازی می شود.

