علی آباد قهرمان جودو برادران منطقه 10 دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات یکروزه که با شرکت هشت تیم برگزار شد، تیم میزبان با کسب 3 مدال طلا ، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز توانست با اقتدار بر سکوی قهرمانی بایستد.

در این مسابقات که با عنوان سه سال تلاش و فداکاری و در آستانه سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، هشت تیم از واحدهای دانشگاهی آزادشهر، گرگان، بندرگز، شاهرود، دامغان، سمنان، گنبد شرکت داشتند.



پس از رقابت جودو کاران در 9 وزن ، تیم علی آباد کتول با کسب 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز موفق به کسب مقام اول و تیم شاهرود با کسب 2 مدال طلا و یک مدال نقره و تیم گرگان با کسب یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز به ترتیب مقام های دوم و سوم مسابقات را از آن خود کردند.

همچنین در این دوره از مسابقات جایزه بهترین بازیکن به جعفر آشوری از تیم شاهرود اهدا شد.

گفتنی است 3 مدال آور طلا واحد علی آبادکتول توسط محمد علی رجبی در وزن 55- کیلوگرم، سالار جوادیه در وزن 66- و محمد میقانی در وزن 100- کیلوگرم کسب شد.



همچنین فرشاد عباسی در وزن 60- کیلوگرم، علی فاضلی در وزن 90- کیلوگرم و وحید جهان تیغ در وزن 100+ کیلوگرم سه مدال آور نقره این تیم را کسب کردند.

همچنین اسامی مصطفی متحدی، ابوالقاسم حسام و محمد میقانی در لیست مدال آوران برنز به چشم می خورد.



شایان ذکر است در دوره قبل مسابقات جودو برادران ، تیم واحد علی آباد کتول با کسب 4 مدال طلا و 4 مدال برنز نیز موفق به کسب مقام اول مسابقات شده بود.