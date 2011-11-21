۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

علی آباد قهرمان جودو برادران منطقه 10 دانشگاه آزاد شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: تیم دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول قهرمان مسابقات جودو برادران منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات یکروزه که با شرکت هشت تیم برگزار شد، تیم میزبان با کسب 3 مدال طلا ، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز توانست  با اقتدار بر سکوی قهرمانی بایستد.

در این مسابقات که با عنوان سه سال تلاش و فداکاری و در آستانه سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، هشت تیم از واحدهای دانشگاهی آزادشهر، گرگان، بندرگز، شاهرود، دامغان، سمنان، گنبد شرکت داشتند.

پس از رقابت جودو کاران در 9 وزن ، تیم علی آباد کتول با کسب 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز موفق به کسب مقام اول و  تیم شاهرود با کسب 2 مدال طلا و یک مدال نقره و تیم گرگان با کسب یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز  به ترتیب مقام های دوم و سوم مسابقات را از آن خود کردند.
 
همچنین در این دوره از مسابقات جایزه بهترین بازیکن به جعفر آشوری از تیم شاهرود اهدا شد.
 
گفتنی است 3 مدال آور طلا واحد علی آبادکتول توسط محمد علی رجبی در وزن 55- کیلوگرم، سالار جوادیه در وزن 66- و محمد میقانی در وزن  100-  کیلوگرم کسب شد.

همچنین فرشاد عباسی در وزن 60- کیلوگرم، علی فاضلی در وزن 90- کیلوگرم و وحید جهان تیغ در وزن 100+ کیلوگرم سه مدال آور نقره این تیم را کسب کردند.
 
همچنین اسامی مصطفی متحدی، ابوالقاسم حسام و محمد میقانی در لیست مدال آوران برنز به چشم می خورد.
 
شایان ذکر است در دوره قبل مسابقات جودو برادران ، تیم واحد علی آباد کتول با کسب 4 مدال طلا و 4 مدال برنز نیز موفق به کسب مقام اول مسابقات شده بود. 
کد مطلب 1465753

