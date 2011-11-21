1700 قلم لوازم آرایشی قاچاق در گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی توسط مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان با همکاری کارکنان اداره مبارزه با قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به اجرا گذاشته شد.

همچنین در راستای اجرای این طرح مأموران موفق به شناسایی 7 واحد صنفی که اقدام به فروش این کالاها می کردند شدند.

گفتنی است در بازرسی از این واحد های صنفی، یک هزار و 784 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف و متهمان ضمن تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.