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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

1700 قلم لوازم آرایشی قاچاق در گلستان کشف شد

1700 قلم لوازم آرایشی قاچاق در گلستان کشف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: با پیگیری مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان گلستان یک هزار و 784 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بازرسی از هفت واحد صنفی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی توسط مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان با همکاری کارکنان اداره مبارزه با قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به اجرا گذاشته شد.

همچنین در راستای اجرای این طرح مأموران موفق به شناسایی 7 واحد صنفی که اقدام به فروش این کالاها می کردند شدند.

گفتنی است در بازرسی از این واحد های صنفی، یک هزار و 784 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف و متهمان ضمن تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 1465755

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