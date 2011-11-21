مسابقات بدمینتون جوانان کشور در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین دوره رقابت های بدمینتون جوانان قهرمانی کشور با حضور ورزشکاران 24 استان کشور عصر دوشنبه در سالن ورزشی شهید رجایی قزوین آغاز شد.

در مراسم افتتایحه این رقابتها که ابوالفضل مهاجر دبیر فدراسیون بدمینتون کشور، اکبر محمودی رئیس سازمان ورزش و جوانان استان، سرهنگ وفاپور جانشین فرمانده سپاه استان، جمعی از مسئولان استانی حضور داشتند تیم های شرکت کننده از مقابل جایگاه رژه رفتند.

صدیق سخن سنج رئیس هیئت بدمینتون استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این دوره از رقابتها تیمهایی از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، البرز، قم، کرمانشاه، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان، کردستان، قزوین، فارس، گلستان، گیلان، کرمان، مرکزی، تهران، توابع تهران، حضور دارند و در مدت چهار روز با هم رقابت می کنند.

وی افزود: در این مسابقات 220 ورزشکار و 20 داور حضور دارند و در هفته گرامیداشت بسیج با هم رقابت می کنند.

سخن سنج تصریح کرد: همزمان با این رقابتها کلاس ارتقاء داوری درجه دو به یک و نیز داوری درجه سه به دو با حضور 16 نفر از داوران این رشته ورزشی زیر نظر استاد الهاکی برگزار خواهد شد.

وی اظهارامیدواری کرد تیم بدمینتون قزوین در ردیف هشت تیم برتر این مسابقات قرار گیرد.

بیست و نهمین دوره مسابقات بدمینتون جوانان قهرمانی کشور از امروز تا روز پنجشنبه در سالن شهید رجایی قزوین ادامه خواهد داشت.