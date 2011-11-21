به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد پاک نهاد، ظهر دوشنبه در گردهمایی مبلغان اعزامی سازمان اوقاف و امور خیریه که در آستانه ماه محرم در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزارشد، گفت: اگر غدیر به انحراف نمی‌رفت شاهد عاشورا و فجایع آن نبودیم و اگر امامت و ولایت خانه نشین نمی‌شد شاهد آن همه فجایع نبودیم.



وی اظهار داشت: اگر سقیفه نبود شاهد عاشورا نبودیم؛ امروز هم همه باید توجه کنیم بر بصیرت افزایی که دائما رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید دارند زیرا اگر مسیر ولایت به انزوا رفت و ولی خانه نشین شد مقدمات ظهور و بروز عاشوراهای دیگری ایجاد می‌شود.



مدیرکل اعزام مبلغ سارمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اقدامات این اداره کل تصریح کرد: برای ماه محرم امسال از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه بیش از چهار هزار مبلغ به سراسر کشر اعزام می‌شوند که به برگزاری نمایشگاه، پاسخگویی به احکام و مسایل شرعی، تبلیغ چهره به چهره خواهند پرداخت.



وی از برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای مهارتی مبلغان خبرداد و عنوان کرد: سه دوره تا پایان امسال با موضوعاتی مانند آشنایی با مسیحیت، بهائیت، بصیرت افزایی و ... برگزار خواهد شد.



تقدیر از زحمات مبلغان



پاکنهاد گفت: بحث بازرسی و نظارت را نه تنها به منظور شناسایی نقاط ضعف بلکه به عنوان شناسایی زحمات و تلاشهای مبلغان سراسر کشور در نقاط دورافتاده و تجلیل و تکریم از آنها پیش رو داریم.



وی افزود: در 2 دوره گذشته اعزام مبلغ 34 هزار کیلومتر مسیر راه زمینی برای انجام این امر از سوی بازرسان ما طی شد.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ وقف در کشور بیان داشت: ترویج وقف برای ما به عنوان مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه وظیفه ذاتی است و رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تاکید دارند.

