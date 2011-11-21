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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

اعلام نتایج طرح مطالعه جمعیتی و شاخص های بهداشتی کشور در بهمن ماه

معاون بهداشتی وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی از اعلام نتایج طرح مطالعه جمعیتی و شاخص های بهداشتی کشور (DHS) در بهمن ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مصداقی نیا با اشاره به این که آمارها و شاخص های سلامتی کشور باید درست و دقیق باشد، اظهار داشت: مدت زمان سازمان جهانی بهداشت برای این طرح مطالعاتی پنج ساله است و با توجه به این که اطلاعات شاخص های ما در این زمینه بسیار قدیمی است، در بهمن ماه نتایج طرح مطالعه جمعیتی و شاخص های بهداشتی کشور را اعلام خواهیم کرد.

وی با بیان این که مجموعه این اقدامات به ارتقای سلامت جامعه کمک می کند، افزود: در این مطالعه از الگوهای بین‌المللی و بومی استفاده شده و برنامه داریم که گردآوری اطلاعات و داده‌های سلامتی کشور را به صورت منسجم داشته باشیم.

کد مطلب 1465758

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