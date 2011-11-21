ورزش جایگزین مناسبی برای زندانیان معتاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فراست طلب عصر دوشنبه دربازدید ازباشگاه تربیت زندان مرکزی گفت: ورزش عامل مهمی درایجاد نشاط و شادابی است و با پرداختن به فعالیتهای ورزشی سلامت جسمانی و روانی زندانیان حفظ می شود.
مدیرکل زندانهای قزوین با تأکید بر اجرای فعالیتهای روزانه ورزشی افزود: ورزش مداوم باعث انبساط خاطر شده و زمینه بروز وظهور اختلالات روانی ازجمله افسردگی و فشارهای روانی را از بین می برد.
فراست طلب یادآورشد: زندانیان بایستی برای غلبه برمشکلات روانی فعالیتهای منظم انجام دهند که درنتیجه تغییرات زیادی در رفتارهایشان ایجاد می شود.
فراست طلب خطاب به مربیان ورزشی تأکیدکرد: ورزش دربین زندانیان تنها یک فعالیت جسمی ساده نیست، بلکه بایستی عملکردهای ذهنی از جمله درست عمل کردن و درست تصمیم گرفتن افراد هم تقویت شود.
این مسؤل ضمن تقدیرازاجرای منظم ورزش صبحگاهی درهمه زندانهای استان گفت: در شش ماهه اول امسال سه زهار و 200 نفر از زندانیان در ورزش های صبحگاهی شرکت کرده اند که آمارها حاکی ازآن است تمامی زندانیان دارای سلامت جسمی دراین برنامه شرکت فعال داشته اند.
مدیرکل زندانهای قزوین بسیاری ازمشکلات روحی زندانیان را رفتارهای پرخاشگرانه، افسردگی و نداشتن اعتماد به نفس دانست و افزود: ورزش و فعالیتهای جسمی، اینگونه مشکلات را برطرف کرده و با افزایش ظرفیت شخصیتی، تحمل زندانیان را در برابر مشکلات بیشتر کرده است.
میرکل زندانهای قزوین برگزاری مسابقات بومی و محلی را در ایجاد توازن روحی و روانی تاثیرگذاردانست وعنوان کرد: افراد زندانی با شرکت در ورزشهای بومی ومحلی، احساس ارزش کرده و شخصیت فردی واجتماعی آنها در حد قابل توجهی رشد می کند.
فراست طلب برگزاری مسابقات ورزشی را در سازگاری اجتماعی زندانیان و افزایش روحیه رقابت طلبی آنها اثرگذار ذکر کرد و اظهارداشت: فعالیتها و تمرین مستمر ورزشی موجب کسب مقام کشوری توسط زندانیان استان در رشته کشتی آزاد شد.
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