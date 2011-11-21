ورزش جایگزین مناسبی برای زندانیان معتاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فراست طلب عصر دوشنبه دربازدید ازباشگاه تربیت زندان مرکزی گفت: ورزش عامل مهمی درایجاد نشاط و شادابی ‌است و با پرداختن به فعالیتهای ورزشی سلامت جسمانی و روانی زندانیان حفظ می شود.



مدیرکل زندانهای قزوین با تأکید بر اجرای فعالیتهای روزانه ورزشی افزود: ورزش مداوم باعث انبساط خاطر شده و زمینه بروز وظهور اختلالات روانی ازجمله افسردگی و فشارهای روانی را از بین می برد.



فراست طلب یادآورشد: زندانیان بایستی برای غلبه برمشکلات روانی فعالیتهای منظم انجام دهند که درنتیجه تغییرات زیادی در رفتارهایشان ایجاد می شود.

وی بیان کرد: ورزش موجب پیشگیری از ابتلا به آلودگی ‌های اجتماعی شده و در یک محیط ورزشی سالم، آسیبها و ناهنجاریهای روانی وجود نخواهد داشت.



فراست طلب خطاب به مربیان ورزشی تأکیدکرد: ورزش‌ دربین زندانیان تنها یک فعالیت جسمی ساده نیست، بلکه بایستی عملکردهای ذهنی از جمله درست عمل کردن و درست تصمیم گرفتن افراد هم تقویت شود.

مدیرکل زندانهای قزوین گفت: بررسی هانشان می دهد زندانیان ورزشکار، ارتباطات مثبت و مؤثرتری درمحیط جمعی خود برقرار کرده و تأثیر زیادی نیز در روابط خانوادگی آنها داشته است.



این مسؤل ضمن تقدیرازاجرای منظم ورزش صبحگاهی درهمه زندانهای استان گفت: در شش ماهه اول امسال سه زهار و 200 نفر از زندانیان در ورزش های صبحگاهی شرکت کرده اند که آمارها حاکی ازآن است تمامی زندانیان دارای سلامت جسمی دراین برنامه شرکت فعال داشته اند.



مدیرکل زندانهای قزوین بسیاری ازمشکلات روحی زندانیان را رفتارهای پرخاشگرانه، افسردگی و نداشتن اعتماد به نفس دانست و افزود: ورزش و فعالیتهای جسمی، اینگونه مشکلات را برطرف کرده و با افزایش ظرفیت شخصیتی، تحمل زندانیان را در برابر مشکلات بیشتر کرده است.

فراست طلب به امکانات ورزشی در زندانها هم اشاره کرد و گفت: همه زندانهای استان دارای فضا و تجهیزات ورزشی دررشته های مختلف ازقبیل: سالن بدنسازی، فوتبال، تنیس روی میز و ورزش باستانی است و اسمال نیز تجیهزات جدیدی به آنها اضافه شده است.

وی به اهمیت ورزش در سالم زیستن و کاهش استرس زندانیان اشاره کرد و گفت: تمرین و فعالیت جسمانی یکی از ساده ترین ابزاری است که استرس را کنترل کرده و بسیاری از پیامدهای ناخوشایند آن را خنثی می کند.



میرکل زندانهای قزوین برگزاری مسابقات بومی و محلی را در ایجاد توازن روحی و روانی تاثیرگذاردانست وعنوان کرد: افراد زندانی با شرکت در ورزشهای بومی ومحلی، احساس ارزش کرده و شخصیت فردی واجتماعی آنها در حد قابل توجهی رشد می کند.

وی گفت: زندانیانی که اعتماد به نفس بیشتری نسبت به توانایی های خود دارند، فعالیت ورزشی بیشتری انجام می دهند و این درحالی است که باید برنامه‌های تدوین شده به گونه ای باشد که انگیزه برای فعالیت‌های ورزشی درهمه زندانیان بوجود آید.



فراست طلب برگزاری مسابقات ورزشی را در سازگاری اجتماعی زندانیان و افزایش روحیه رقابت طلبی آنها اثرگذار ذکر کرد و اظهارداشت: فعالیتها و تمرین مستمر ورزشی موجب کسب مقام کشوری توسط زندانیان استان در رشته کشتی آزاد شد.

مدیرکل زندانهای قزوین یادآورشد: توسعه فعالیت های ورزشی، جایگزین مناسبی برای مصرف مواد مخدر در زندانیان معتاد شده و فرآیند درمان معتادین را بهبود بخشیده و به ایجاد ارتباطات سالم با گروه همسالان کمک کرده است.

وی با تقدیر از اقدامات همکاران حوزه فرهنگی در بستر سازی و نهادینه کردن فعالیت های ورزشی بخصوص ورزش صبحگاهی و همگانی در زندان تصریح کرد: ورزش صبحگاهی باعث افزایش توان یادگیری و ورزش عصرگاهی باعث آرامش بهترزندانیان می شود لذا ضروری است تا رؤسای زندانها به اجرای آن توجه ویژه ای کنند.