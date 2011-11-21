  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

نهرین نت تاکید کرد:

سرکوب مردم مصر با چراغ سبز آمریکا/تلاش برای محو انقلابیون ازصحنه سیاسی

سرکوب مردم مصر با چراغ سبز آمریکا/تلاش برای محو انقلابیون ازصحنه سیاسی

یک پایگاه عرب زبان با اشاره به سرکوب شدید تظاهرات مردمی در میدان التحریر قاهره، این اقدامات سرکوبگرانه علیه طرفداران انقلاب مصر را هدایت شده از سوی کاخ سفید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی با عنوان "چراغ سبز آمریکا به شورای نظامیان مصر برای سرکوب مردم" آورده است: دیپلماتهای غربی از تحولات مصر بیمناک هستند و احتمال می دهند ادامه خشم مردمی سبب زندانی شدن طنطاوی و دیگر اعضای شورای نظامی شود.

این پایگاه می افزاید: دیپلماتهای مذکور بر این باورند که شورای نظامی حاکم بر مصر برای حمله به تظاهرات کنندگان مجوز آمریکا را دریافت کرده است.

پایگاه مذکور ادامه می دهد: آمریکایی ها پس از اینکه رایزنی هایی با گروه اخوان المسلمین مصر انجام دادند مطمئن شدند که آنها به صف اعتراضات در میدان التحریر نخواهند پیوست.

این پایگاه ذکر کرد: آمریکایی ها با پرونده خطرناکی در منطقه مشغول هستند که موضوع هسته ای ایران،عقب نشینی نظامیان آمریکا از عراق و موضوع سوریه از جمله آنها هستند.

پایگاه فوق می افزاید: پس از آنکه نظام سوریه موفق شد ثبات را در کشور برقرار کند و صدها نفر از گروههای مسلح را بازداشت کند نگرانی های آمریکا افزایش یافته است و دوست ندارد که موضوع مصر را هم به گرفتاری های خود بیفزاید.

این پایگاه بیان کرد: آمریکایی ها به دنبال محو جوانان انقلابی مصر از صحنه هستند تا پشت پرده بتوانند طرفداران حسنی مبارک در حزب سابق را روی کار آورند.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی مصر به دستور شورای نظامی حاکم تاکنون شماری زیادی از تظاهرات کنندگان را کشته یا زخمی کرده اند.

کد مطلب 1465763

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها