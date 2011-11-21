طرح تفسیر نورالرحمه در 50 مسجد قم اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم عصر دوشنبه در این مراسم اظهار داشت: طرح تفسیر نورالرحمه شامل تفسیر آیات ولایت در قرآن کریم است که همزمان با سالروز ولادت امام رضا(ع) در 50 مسجد استان قم آغاز شد و در روز مباهله به پایان رسید.
حجتالاسلام سید جواد عظیمی ادامه داد: به طور میانگین در هر مسجد بیش از 35 نفر از خواهران و برادران در این طرح شرکت کردند.
وی تصریح کرد: در پایان طرح تفسیر نورالرحمه آزمونی با استفاده از تفسیر نمونه در بین شرکتکنندگان در این طرح برگزار شد و از شش نفر از برترینهای آن قدردانی شد.
وی مرحله اول این طرح را با موضوع اخلاق در قرآن کریم با استفاده از ترجمه و تفسیر سورههای حجرات و لقمان عنوان کرد و یادآور شد: سوره حجرات منشوری از زندگی قرآنی را برای ما ترسیم کرده است که در جامعه با همنوعان خود چگونه برخورد کنیم و در ارائه خدمات تا چه حد اهتمام داشته باشیم.
حجتالاسلام عظیمی با بیان اینکه مرحله دوم این طرح پیرامون جایگاه اهل بیت(ع) در قرآن کریم با استناد به سوره انسان بود، به آموزههای این سوره قرآنی اشاره کرد و بیان داشت: امروز اگر مردم ما در استقبال از کمکرسانی به مردم فقیر سومالی این چنین در میدان عمل حاضر میشوند به برکت آشنایی با آیات سوره انسان است که پیرامون بذل و بخشش اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نکات ارزشمندی در شان آنها بیان میکند.
مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: اگر بحث انفاق در جامعه ما به استناد این آیات و روایات اهل بیت(ع) مورد توجه قرار گیرد مشکل فقر در جامعه وجود نخواهد داشت.
وی به مفاهیم ارائه شده در مرحله سوم این طرح اشاره کرد و افزود: مسئولان فرهنگی و به ویژه ائمه جماعات مهمترین وظیفهای که عهده دارند بیان اهمیت جایگاه ولایت در جامعه اسلامی است.
حجتالاسلام عظیمی تاکید کرد: نکته مهمی که از عاشورا میتوانیم به عنوان عبرت و درس یاد بگیریم رشادت و پایمردی مومنان به ولایت و عبرت گرفتن از آنهایی که از ولایت فاصله گرفتند است. دلیل فاصله گرفتن آنها بیتوجهی خواص جامعه و عمل نکردن به وظایف خودشان در قبال مردم بود که اگر آن روز این افراد تاثیرگذار جایگاه ولایت را به استناد آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) برای مردم بیان میکردند حادثه کربلا به وجود نمیآمد و امروز این اختلافها و دودستگیها در بین مسلمانان وجود نداشت.
مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در پایان از مسئولان استان خواست که این دارالقرآن را در گسترش طرح نورالرحمه یاری کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه مرحله سوم طرح تفسیر نورالرحمه در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم عصر دوشنبه در این مراسم اظهار داشت: طرح تفسیر نورالرحمه شامل تفسیر آیات ولایت در قرآن کریم است که همزمان با سالروز ولادت امام رضا(ع) در 50 مسجد استان قم آغاز شد و در روز مباهله به پایان رسید.
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