6 کیلوگرم مواد مخدر در زنجان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ معرفت الله جوزی افزود: پلیس با اجرای طرح های مختلف با خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر به شدت برخورد قاطع می کند.

وی یادآور شد: با اجرای طرح تشدید برخورد با خرده فروشان هفته گذشته 25 نقطه پاکسازی، هفت قاچاقچی مواد و 41 خرده فروش دستگیر و از این متهمان شش کیلو و 807 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با هشدار به جوانان گفت: هدف همه افرادی که روزی مصرف مواد اعتیاد آور را آغاز کردند تنها ارضاء حس کنجکاوی، اثبات شجاعت و همرنگی با همسالان و دوستان ، فرار از تنهائی و اضطراب، ماجراجویی، تفریح، سرگرمی و تفنن بوده است که با گذشت زمان به یک فرد معتاد تبدیل شده اند.

سرهنگ جوزی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم تصریح کرد: بهترین راه مبارزه با معظل مواد مخدر تقویت ارزش های دینی و اسلامی در جامعه است.