آونگ سان سوکی نامزد انتخابات میانمار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بازلر سایتونگ، "آونگ سان سوکی" قصد دارد پس از 15 سال بازداشت خانگی به عرصه سیاسی میانمار بازگردد. سخنگوی حزب "لیگ ملی برای دموکراسی" (NLD) با اعلام این مطلب از تلاش مسئولان این حزب برای آغاز فعالیت آن یک سال و نیم پس از ممنوعیت فعالیتش خبر دادند.

بر این اساس، سان سوکی آمادگی خود را برای شرکت در دور دوم انتخابات پارلمانی برای تصاحب 48 کرسی خالی مانده پارلمان در نخستین دور این انتخابات اعلام کرد. سال گذشته انتخابات پارلمانی میانمار برای نخستین بار پس از چند دهه در حالی در این کشور برگزار شد که حزب NLD آن را تحریم کرد و همین اقدام به ممنوعیت فعالیت آن انجامید.

این در حالی است که حزب NLD به رهبری سان سوکی در انتخابات سال 1990 به عنوان پیروز انتخابات پارلمانی حق تشکیل دولت را به دست آورد، اما نظامیان میانمار با جلوگیری از به قدرت رسیدن این حزب، رهبر آن را بازداشت کردند که این بازداشت تا آبان 1389 ادامه داشت.

گفتنی است آونگ سان سوکی 66 ساله که از 21 سال اخیر عمرش 15 سال را در بازداشت به سر برده، نماد مقابله با حکومت نظامی میانمار بوده و مورد حمایت غرب است.