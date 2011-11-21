به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زمانیان در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی از اختصاص 125 میلیون تومان از محل اعتبارات ارتقای شاخص های فرهنگی استان به دانشگاه لرستان خبر داد.

وی گفت: همچنین هفت طرح را به معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری برده ایم و بنا بر جلسه ای که اخیرا در مرکز داشته ایم، خبرهای خوشی کسب کردیم که در زمان نهایی شدن، اطلاع رسانی صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه لرستان با اشاره به پیگیری های لازم برای راه اندازی دانشکده هنر در این دانشگاه بیان داشت: در فراخوان جذب هیئت علمی این دانشگاه بیشترین جذب به فارغ التحصیلان رشته هنر اختصاص یافته، با این حال به دلیل محدودیت فارغ التحصیلان رشته های هنر تنها یک متقاضی دکترا مراجعه کرده است اما قصد داریم که کار را با جذب متقاضیان کارشناسی ارشد هنر پیگیری کنیم.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی رشته نانو فیزیک و نانو شیمی در این دانشگاه یادآور شد: پذیرش دانشجو در این رشته ها به مرحله تکمیل ظرفیت برای بهمن ماه نرسید و از مهر سال آینده در این رشته ها دانشجو پذیرش می شود.

زمانیان از برگزاری جشن دو برابر شدن رشته های دانشگاه لرستان همزمان به دو برابر شدن رشته های این دانشگاه خبر داد و گفت: طی 35 سال گذشته دانشجویان این دانشگاه در 57 رشته تحصیل می کرده اند، اما از سال گذشته تا کنون 47 رشته جدید در مقاطع دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی به رشته های این دانشگاه افزوده شده است.

وی ادامه داد: روند افزایش رشته های دانشگاه لرستان رشد 82 درصدی را نشان می دهد و با دو برابر شدن این رشته ها، جشن دو برابر شدن رشته های دانشگاه لرستان برگزار می شود.