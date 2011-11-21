دانشگاه لرستان زمان تخلیه حریم قلعه را اعلام نکرد/ آزادسازی درگیر وعده ها!

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه لرستان پیرامون روند عملیات اجرایی قلعه فلک الافلاک، اظهار داشت: طرح جامع دانشکده علوم پایه 14 هزار متر مربع بوده اما موافقت نامه ای که با سازمان مدیریت سابق امضا کرده و داشتیم حدود 6000 مترمربع است.

وی ادامه داد: در واقع معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاکنون برای 6000 مترمربع با ما موافقت نامه مبادله کرده، که امسال نیز اعتبار آن تمام شده است.

رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: بنابراین یکی از طرح هایی که به کمیسیون ماده 215 بردیم تکمیل دانشکده علوم پایه بود که حدود 11 هزار متر مربع آنجا فضا پیش بینی کردیم و به دنبال این هستیم که این دانشکده کامل شود.

زمانیان آزادسازی حریم قلعه را در گرو تکمیل دانشکده علوم پایه دانست و بیان داشت: یکی از آرزوهای ما این است که قلعه فلک الافلاک خرم آباد آزاد شود، چرا که این قلعه نگینی است در دل شهر خرم آباد و از آنجا که دانشگاه داعیه دار علم و فرهنگ است خود ما بیشتر از همه عجله داریم که حریم قلعه زودتر آزاد شود.

زمانیان بدون تعیین زمانی معینی برای تخلیه دانشکده علوم پایه تصریح کرد: عوامل زیادی وجود دارد که می تواند برنامه های ما را تحت تاثیر قرار دهد و نمی شود برای آن زمانی را اعلام کرد که بعدا عملی نشود.

این سخنان رئیس دانشگاه لرستان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز در سفر سوم هیئت دولت به لرستان رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی خود از آزادسازی حریم این قلعه تاریخی در سال 90 خبر داده بود.

همچنین به گفته معاون اول رئیس جمهور اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال برای آزادسازی حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک و دیگر آثار تاریخی استان در سفر سوم هیئت دولت به استان به تصویب رسید.

قانون آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مورخ نوزدهم آذرماه سال 1382 تصویب و در 26 آذرماه به تایید شورای نگهبان رسید.

آزادسازی قلعه فلک الافلاک از آن جهت حائز اهمیت است که علاوه بر ضرورت ایجاد یک مجتمع فرهنگی توریستی در کنار این اثر باستانی، ثبت جهانی این اثر که در دستور کار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است نیز نیازمند آزادسازی حریم این بنای تاریخی است.

قلعه فلک الافلاک بر بلندای تپه ای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد واقع شده است و دارای هشت برج و دو حیاط مستطیل شکل بوده است.

ارتفاع بلندترین دیوار این قلعه سترگ و باشکوه تا سطح تپه پنج متر و 22 سانتیمتر و مساحت کلی آن پنج هزار و 300 متر مربع و پلان بنای این قلعه تاریخی به صورت هشت ضلعی نامنظم است.

زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه درآمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد این قلعه نیز بنام خرم آباد معروف شد و احتمالا نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

این بنای کم نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این قلعه در برخی منابع به نامهای "شاپور خواست"، سابر خواست" و "فلک الافلاک" نامگذاری شده است. در مجاور این قلعه باستانی چشمه پرآب نیز وجود دارد که زیبایی خیره کننده ای را به این بنای باستانی بخشیده است.