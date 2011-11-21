نمایندگان بابل، سبزوار و ملایر پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم از دور رفت رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور موسوم به جام ولایت در گروه اول تیم قدرتمند خونه به خونه بابل، صدرنشین این گروه در سالن شهدای هفتم تیر تهران با نتیجه 5 بر 2 از سد تیم نفت تهران گذشت.

در دیگر دیدار این گروه تیم شهرداری ملایر با نتیجه 5 بر 2 برابر میهمان خود پیشگامان آسانسور مازندران پیروز شد. از حوادث کشتی‌های این گروه حاضر نشدن دو کشتی گیر اوزان 96 و 120 کیلوگرم پیشگامان مقابل حریفان خود از شهرداری ملایر به دلیل اعتراض به داوری بود. تیم آبفای زنجان این هفته استراحت داشت.

بر اساس این گزارش، در گروه دوم این رقابت‌ها و در سالن امام رضا(ع) تنکابن تیم سایپای شمال با نتیجه 5 بر 2 مقابل ثامن الحجج (ع) سبزوار، صدرنشین این گروه شکست خورد. در دیگر دیدار گروه "ب" فردا سه شنبه تیم تله کابین گنجنامه همدان به مصاف مجاهدان صنعت برق گلوگاه می رود. این هفته تیم نیروی زمینی ارتش استراحت داشت.

در پایان دیدارهای روز نخست از هفته سوم رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های خونه به خونه بابل و ثامن الحجج (ع) سبزوار در صدر گروه‌های اول و دوم قرار گرفتند. هفته چهارم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد روز دوشنبه 7 آذرماه برگزار می شود.