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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

نمایشگاه "کتاب باران" در دانشگاه لرستان دایر شد

نمایشگاه "کتاب باران" در دانشگاه لرستان دایر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه "کتاب باران" به مناسبت هفته کتاب از امروز دوشنبه در دانشگاه لرستان برپا شده و تا 8 آذر ماه پذیرای علاقمندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول برگزاری نمایشگاه "کتاب باران" در این رابطه اظهار داشت: در نمایشگاه کتاب باران دانشگاه لرستان، هزار عنوان کتاب در 10 هزار جلد از 20 ناشر کشور عرضه شده است.

موسوی داشت: کتب عرضه شده در این نمایشگاه با موضوعات قرآنی، مذهبی، عرفانی، احکام، رساله تاریخی، روان شناسی و پزشکی با 50 درصد تخفیف ارائه شده است.

وی با بیان اینکه موسسه باران از استان قم، متولی برگزاری این نمایشگاه در دانشگاه لرستان است، افزود: هدف این موسسه ارتقا و اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و گسترش دانش دینی و مذهبی در دانشگاه و جامعه است.

موسوی ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه در دانشگاه آزاد و پیام نور خرم آباد و پس از آن در ادارات دولتی برگزار شود.

کد مطلب 1465779

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