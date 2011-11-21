نمایشگاه "کتاب باران" در دانشگاه لرستان دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول برگزاری نمایشگاه "کتاب باران" در این رابطه اظهار داشت: در نمایشگاه کتاب باران دانشگاه لرستان، هزار عنوان کتاب در 10 هزار جلد از 20 ناشر کشور عرضه شده است.

موسوی داشت: کتب عرضه شده در این نمایشگاه با موضوعات قرآنی، مذهبی، عرفانی، احکام، رساله تاریخی، روان شناسی و پزشکی با 50 درصد تخفیف ارائه شده است.

وی با بیان اینکه موسسه باران از استان قم، متولی برگزاری این نمایشگاه در دانشگاه لرستان است، افزود: هدف این موسسه ارتقا و اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و گسترش دانش دینی و مذهبی در دانشگاه و جامعه است.

موسوی ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه در دانشگاه آزاد و پیام نور خرم آباد و پس از آن در ادارات دولتی برگزار شود.