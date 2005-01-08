پيروزي دو تنيسور ايراني درمرحله اول مقدماتي فيوچرز هند

به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم ملي تنيس كشورمان توانست روزشنبه ودراولين روزمسابقات به نتايج ذيل دست پيدا كند:

درمرحله اول اين مسابقات كه درشهر بمبئي برگزارمي شود، سه نفرازتنيسورهاي كشورمان درجدول مقدماتي درمقابل حريفاني از كشورميزبان قرارگرفتند كه طي آن اكبرطاهري با نتيجه 6 بر4 و6 بر1حريف هندي خود را مغلوب كرد ودرادامه امير مذهب نيا توانست با نتايج 6 بر 3 و6 بر4 ازسد ديگرحريف هندي بگذرد.

درآخرين بازي امروزنمايندگان كشورمان اميد سوري به مصاف حريف هندي خود رفته است، كه همچنان اين بازي ادامه دارد.

بدين ترتيب با كسب دو پيروزي درمرحله اول جدول مقدماتي، تنيسورهاي كشورمان فردا صبح درصورت پيروزي برحريفانشان و برد دربازي بعد ازظهريكشنبه به جدول اصلي اين مسابقات راه خواهند يافت.

درجدول اصلي كه ازدوشنبه وپس ازپايان جدول مقدماتي آغازمي شود، انوشا شاه قلي، شهاب حسني، اشكان شكوفي وكامران روزبه براي كشورمان بازي خواهند كرد.