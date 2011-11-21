1000 برنامه توسط بسیج دانشجویی فارس اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خادم عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته بسیج، گفت: دوم آذر به عنوان روز بسیج دانشجویی معرفی شده که به این مناسبت هر ساله برنامه های مختلفی اجرایی می شود.

وی ادامه داد: برنامه های هفته بسیج از عید غدیر آغاز شده که شامل برنامه های فرهنگی، ورزشی، اعتقادی، قرآنی و... است.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان فارس، تصریح کرد: یادواره شهدای دانشجویی فارس، کوهپیمایی دانشجویی، تداوم دوره طرح ولایت، اعزام 560 دانشجو به دوره بصیرت در شهر قم و برگزاری 40 نمایشگاه کتاب از جمله برنامه هایی است که توسط بسیج دانشجویی استان اجرایی خواهد شد.

خادم ادامه داد: برپایی نمایشگاه بیداری اسلامی، نقد فیلم "شکارچی شنبه" و فضا سازی مکانهای دانشگاهی و همچنین برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامه های این هفته است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کسب رتبه اول غرفه بسیج دانشجویی فارس در نمایشگاه دستاورد های علمی کشور، یادآور شد: شرکت در نمایشگاه دستاورد های علمی کشور از جمله فعالیت های بسیج دانشجویی فارس بود که در پایان این نمایشگاه غرفه بسیج دانشجویی استان به عنوان برترین، انتخاب و مقام اول را کسب کرد.

مسئول بسیج دانشجویی استان فارس ادامه داد: از جمله برنامه هایی که بسیج دانشجویی فارس در آن شرکت کرد جشنواره علم پژوهان آرمان خواه بود که از میان 110 نفر برگزیدگان این جشنواره 40 نفر از استان فارس حضور داشتند.

خادم یادآور شد: جمعیت دانشجویی استان فارس در حال حاضر 280 هزار نفر است که از این میان 75 هزار نفر عضو بسیج دانشجویی فارس هستند.