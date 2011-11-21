حمله به مردم با گاز اشک آور/ تظاهرات میلیونی برای سرنگونی شورای نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، نیروهای امنیتی همچنان با گاز اشک آور تظاهرات کنندگان میدان التحریر را مورد حمله قرار می دهند.

از سوی دیگر "احمد الطیب" شیخ الازهر خواستار خویشتنداری طرفین درگیری در مصر و مسالمت آمیز بودن اقدامات شد.

خبر دیگر اینکه 38 گروه سیاسی مصری از جمله جنبش ششم آوریل اعلام کرده اند که فردا تظاهرات میلیونی برگزار خواهند کرد و خواسته هایی را مطرح می کنند که در راس آن دولت نجات ملی، برکناری فوری دولت عصام شرف، اعلام جدول زمانی انتقال قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و عذرخواهی شورای نظامی است.

این در حالی است که شورای نظامی مجددا پایبندی خود را به انتقال قدرت به غیر نظامیان در موعد مقرر اعلام کرد.

از سوی دیگر "حمدین صباحی" از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد در تظاهرات میلیونی فردا در میدان التحریر شرکت می کند.

گروه اخوان المسلمین مصر هم با صدور بیانیه ای ضمن یادآوری مسئولیت شورای نظامی در قبال تظاهرات کنندگان بیان کرد: انتقال قدرت به غیر نظامیان نباید از نیمه دوم سال 2012 فراتر رود.

در این بیانیه آمده است : دولت کنونی به عنوان مسئول دوم این تظاهرات پس از برگزاری انتخابات پارلمانی باید کنار برود و به حق تظاهرات و تحصن مسالمت آمیز توجه شود.

بیانیه مذکور تاکید کرد: نیروهای امنیتی، جوانان تحصن کننده را هدف حملات وحشیانه خود قرار داده اند و شمار زیادی را کشته و زخمی کردند و هدف این اقدامات تلاشی برای ایجاد هرج و مرج و ترساندن مردم است تا از زیر بار تعهدات دموکراتیک شانه خالی کنند.

اخوان المسلمین بیان کرد: این وقایع نشان دهنده آن است که برخی طرفها از سوزاندن کشور و کشتار مردم برای سرسپرده کردن دوباره مصر ابایی ندارند.آنها می خواهند که افراد دلسوز را از سر راه بردارند.