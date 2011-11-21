احداث مدارس مسکن مهر خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسین بابایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان، اظهار داشت: احداث فضای آموزشی در فضای شهرکهای مسکن مهر استان به ازای هر یک و دو دهم نفر جمعیت نیاز سنجی شده است.

وی تصریح کرد: طراحی، جانمایی و تحویل زمین این فضاهای آموزشی، اجرا شده است که با جذب اعتبار ساخت آنها آغاز می شود.

وی گفت: در سه شهرک مسکن مهر فرهنگیان، الغدیر و گلستان شهر بجنورد 34 مدرسه ابتدایی، 33 مدرسه راهنمایی، 32 مدرسه متوسطه و در دو شهرک خانلق و آزادگان شهر شیروان نیز هفت مدرسه ابتدایی، پنج مدرسه راهنمایی و چهار مدرسه متوسطه ساخته می شود.

وی در ادامه ساخت چهار مدرسه ابتدایی، دو مدرسه راهنمایی و دو مدرسه متوسطه در سه شهرک مسکن مهر اسفراین، ساخت دو مدرسه ابتدایی، دو مدرسه راهنمایی و دو مدرسه متوسطه در شهرک مسکن مهر شهر آشخانه همچنین ساخت دو مدرسه ابتدایی، یک مدرسه راهنمایی و یک مدرسه متوسطه در شهرک مسکن مهر شهر فاروج را از دیگر این برنامه ها برشمرد.

وی ساخت دو مدرسه ابتدایی، دو مدرسه راهنمایی و دو مدرسه متوسطه در شهرک مسکن مهر شهر جاجرم و ساخت سه مدرسه ابتدایی، دو مدرسه راهنمایی و دو مدرسه متوسطه در دو شهر گرمه و درق را از دیگر این برنامه عنوان کرد.

این مسئول اعلام کرد: در حال حاضر یک مدرسه شش کلاسه ابتدایی در شهرک گلستان شهر بجنورد در دست ساخت است که در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: سه تفاهمنامه در زمینه ساخت فضای آموزشی که با سازمان مسکن و شهرسازی بسته شده بود به مرحله انعقاد قرارداد رسید که در همین راستا برای ساخت یک مدرسه 12 کلاسه ابتدایی و یک مدرسه نه کلاسه راهنمایی در گلستان شهر همچنین ساخت یک مدرسه 12 کلاسه ابتدایی در شهرک الغدیر زمین واگذار و پیمانکار نیز انتخاب شد که با تخصیص اعتبار احداث آن اجرایی می شود.

وی همچنین گفت: قرارداد ساخت یک مدرسه شش کلاسه راهنمایی در شهرک مسکن مهر بجنورد، یک مدرسه شش کلاسه ابتدایی در مسکن مهر شیروان، دو مدرسه شش کلاسه ابتدایی و یک مدرسه شش کلاسه راهنمایی در اسفراین منعقد شد که با تامین اعتبار، ساخت آن اجرایی می شود که برای احداث هر یک از این واحدهای آموزشی 800 میلیون ریال پیش بینی اعتبار شده است.

بابایی در خاتمه بیان داشت: ساخت یک مدرسه شش کلاسه در شهرک مسکن مهر جاجرم با پیش بینی شش میلیارد و 500 میلیون ریال به پیمانکار واگذار شد.

وی عنوان کرد: تلاش بر این است تا این واحدهای آموزشی تا تابستان سال آینده به بهره برداری رسد.