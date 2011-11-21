فلسفه قیام امام حسین (ع) برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضا غلامی عصر دوشنبه در همایش مسئولان و مداحان هیئت های مذهبی شهرستان پلدختر در محل سالن آمفی تئاتر ارشاد پلدختر ماه محرم را ماه اندوه و حزن و ماه عزاداری دوستان اهل بیت (ع) عنوان کرد و اظهار داشت: بزرگ‌ترین هدف امام حسین(ع) در خلق چنین واقعه‌ای نجات و احیای ارزش‌های اسلام و قرآن بود.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران نیز به رهبری امام خمینی(ره) نشأت گرفته از نهضت امام حسین(ع) و دنباله قیام این امام همام بوده و امام راحل راه و هدف امام حسین (ع) را ادامه دادند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر وظیفه اصلی هیئت های مذهبی، مداحان و خطیبان را غنابخشی به مجالس عزاداری و تبیین و تشریح فلسفه عاشورا و صیانت از روش‌های اصیل و سنتی عزاداری وخرافه‌زدایی دانست.

حجت الاسلام غلامی ادامه داد: مداحان با انتخاب اشعار درست و پرمحتوا می‌توانند مصائب ائمه اطهار(ع) و اهداف آن‌ها را به مردم انتقال دهند و شور حسینی توام با شعور حسینی را ارتقا دهند.

وی افزود: حادثه کربلا از مفاهیم و مضامین عالی و ارزشمندی برخوردار است که نمونه اعلای آن ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، از خودگذشتگی و دوری از هرگونه تعلقات به خواسته‌ها و مطالبات دنیوی است.

حجت الاسلام غلامی تصریح کرد: مسئولان هیئت های مذهبی و مداحان باید اندیشه‌ها و منویات مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی را به مردم منتقل کنند.

وی ادامه داد: همچنین در این راستا حضور روحانیون هوشمند و توانا در جمع هیئت‌های مذهبی برای هدایت و راهنمایی برنامه‌ها به سمت و محتوای عمیق باید مورد توجه قرار گیرد.