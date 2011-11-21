104 هیئت عزاداری در پلدختر فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا جعفری عصر دوشنبه در همایش مسئولان و مداحان هیئت های مذهبی شهرستان پلدختر در محل سالن آمفی تئاتر ارشاد پلدختر اظهار داشت: در محرم امسال 104 هیئت عزاداری شامل حسینهها، تکایا، هیئتهای سینهزنی و زنجیرزنی دراین شهرستان فعالیت میکنند و به اجرای برنامههای مختلف عزاداری در سطح شهرها و روستاهای شهرستان میپردازند.
وی افزود: از این تعداد هشت هیئت مذهبی مربوط به خواهران و 38 هیئت در شهر پلدختر و مابقی در توابع شهرستان به فعالیت می پردازند.
رئیس شورای هیئت های مذهبی شهرستان پلدختر همچنین از عدم پوشش مناسب مراسم سوگواری و عزاداری در ماه محرم توسط سیمای مرکز لرستان انتقاد کرد و گفت: صداو سیمای مرکز لرستان بیش تر اخبار عزاداری های دیگر شهرستان های استان را پوشش خبری می دهد و به شهرستان پلدختر توجهی آن طور که باید و شاید ندارد.
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