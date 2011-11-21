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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۰۲

درجانی:

مدیریت پسماند ضایعات کشاورزی و خانگی در آبیک اجرا شد

مدیریت پسماند ضایعات کشاورزی و خانگی در آبیک اجرا شد

آبیک- خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طرح مدیریت پسماند ضایعات کشاورزی و خانگی و تهیه ورمی کمپوست در روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درجانی در این باره اظهارداشت: طرح مدیریت پسماند ضایعات کشاورزی و خانگی وتهیه ورمی کمپوست در سه روستای شهرستان آبیک اجرا شده است.
 
وی افزود: در این طرح از طریق آموزش، ساماندهی، حمایت و با مشارکت خود روستاییان بستر کرم در اختیار آنان قرار داده می شود و در زمینه تولید بستر کرم و کود ورمی کمپوست فعالیت می کنند.
 
درجانی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح توانمند سازی زنان خانوار روستایی و کشاورزی در مدیریت پسماندهای خانگی و تبدیل آن به کمپوست با شاخص جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهیه کود آلی و پاک برای کشاورزی است.
 
این مسئول یادآورشد: سایتهای تولید ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و خانگی در روستاهای( قره قباد، تازه آباد وابراهیم آباد) از توابع شهرستان آبیک راه اندازی شده است.
کد مطلب 1465792

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