مدیریت پسماند ضایعات کشاورزی و خانگی در آبیک اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درجانی در این باره اظهارداشت: طرح مدیریت پسماند ضایعات کشاورزی و خانگی وتهیه ورمی کمپوست در سه روستای شهرستان آبیک اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح از طریق آموزش، ساماندهی، حمایت و با مشارکت خود روستاییان بستر کرم در اختیار آنان قرار داده می شود و در زمینه تولید بستر کرم و کود ورمی کمپوست فعالیت می کنند.

درجانی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح توانمند سازی زنان خانوار روستایی و کشاورزی در مدیریت پسماندهای خانگی و تبدیل آن به کمپوست با شاخص جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهیه کود آلی و پاک برای کشاورزی است.

این مسئول یادآورشد: سایتهای تولید ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و خانگی در روستاهای( قره قباد، تازه آباد وابراهیم آباد) از توابع شهرستان آبیک راه اندازی شده است.