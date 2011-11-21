شرایط برای وارد کنندگان و فروشندگان کالای قاچاق باید ناامن شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمدرضا رحیمی عصر امروز دوشنبه در جلسه مشترک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لزوم نظارت هرچه بیشتر و بهره گیری از فناوری‌ها نوین در کنترل ورود و خروج کالا اظهار داشت: وقتی نظارت بر روند ورود و خروج کالا به شکل دقیق و از طریق شیوه های الکترونیکی انجام شود، دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق و تخلف باقی نخواهد ماند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از اقدامات مثبت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیر کرد و گفت: تلاش‌های خوبی از سوی اعضای ستاد صورت گرفته است که در نوع خود بی نظیر است و امیدواریم این اقدامات با جدیت هرچه بیشتر ادامه یابد.

رحیمی در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت و تعیین تکلیف نقاط مرزی و بازارچه‌های موقت مرزی شد و بر ضرورت قانونمند شدن هر گونه فعالیت تجاری در نقاط مرزی کشور تاکید کرد.

در این جلسه که استانداران استان های مرزی کشور نیز حضور داشتند، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از اهم اقدامات ستاد در جهت مبارزه با قاچاق و برنامه‌های آتی ستاد ارائه کرد.

در این نشست همچنین گزارشی از سیستم جامع اطلاعاتی مربوط به جریان ورود و خروج کالا، ثبت سفارش‌ها، اطلاعات بارنامه‌ها و موضوعات مربوط به گمرک ارائه و بر لزوم نهایی شدن و بکارگیری این سیستم در جهت شناسایی کالاهایی که از مبادی غیر رسمی وارد کشور می شوند، تاکید شد.



