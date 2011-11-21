اسپانیا دوران سختی را پیش رو خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، "ماریانو راخوی" رهبر حزب محافظه کاران پس از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی اسپانیا بر لزوم اجرای برنامه های سختگیرانه ریاضت اقتصادی به منظور خروج این کشور از بحران تاکید کرد.

وی که جانشین "خوزه لوئیز زاپاترو" نخست وزیر می شود، با بیان اینکه اسپانیا نباید بخشی از مشکل اتحادیه اروپا باشد، بلکه باید به بخشی از راه حل این مشکل تبدیل شود، گفت این کشور در دوران وی سالهای سختی را پیش رو خواهد داشت.

این در حالی است که حزب محافظه کار مردم اسپانیا (PP) در انتخابات روز یکشنبه با کسب 186 کرسی از مجموع 350 کرسی پارلمان، اکثریت را در دوره جدید قانونگذاری این کشور بدست آورده است.

این انتخابات همچنین شکست بزرگی برای حزب سوسیالیست حاکم بود که تنها توانست 110 کرسی پارلمان را از آن خود کند. راخوی با اذعان به وضعیت بحرانی اسپانیا یادآور شد: من فرمول جادویی برای خروج از این وضعیت ندارم، اما قول می دهم که از همین فردا کارم را برای مقابله با آن آغاز کنم.

گفتنی است اسپانیا با داشتن پنج میلیون بیکار، بدهی های سنگین و رکود اقتصادی یکی از کشورهای بحران زده منطقه یورو به شمار می رود که در کنار یونان و ایتالیا به منظور دریافت کمکهای مالی اتحادیه اروپا ناچار به اجرای برنامه ریاضت اقتصادی است.