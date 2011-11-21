ارتش ایران در دنیا نظیر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی شامگاه دوشنبه در همایش ائمه جمعه و جماعات و هیئت امنای مساجد هشتگرد در فرهنگسرای امام علی (ع) با حضور فرماندار ساوجبلاغ ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوجبلاغ اظهار داشت: ارتشی که همه جوانها عضو آن باشند و همه حامی کشور خود در برابر بیگانگان باشند در دنیا نمونه ندارد.

ناطقی افزود: یکی از ویژگیهای بسیج این است که برخی مسائل در آن راه ندارد و یکی از این مسائل سن است و در بسیج سن افراد ملاک نیست و در جنگهای صدر اسلام نیز همین قضیه صدق می کرد.

امام جمعه ساوجبلاغ عنوان کرد: انقلابهای اسلامی با پرچمداری علمای دین و فقهای بزرگوار به ثمر نشسته و مردم سلحشور از آن پیروی کرده اند و اسلام پیروز شده اما دشمنی که از خاک امت اسلامی خارج شده و دستش از جامعه مسلمین کوتاه شده بار دیگر از طریقی دیگر وارد می شود.

وی افزود: امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضمانت نامه هایی را برای تثبیت این نظام به وجود آوردند و یکی از این ضمانت ها ارتش 20 میلیونی بود که ایشان باعث شدند، تشکیل شود.

امام جماعت ساوجبلاغ ابراز کرد: کلام رهبر این است که 20 میلیون جوان آماده و جان برکف باشند در دنیا بی نظیر است در حالیکه کشور چین که یک میلیارد و 500 میلیون جمعیت دارد ارتش چهار میلیون نفری دارد.

وی افزود: بسیج مایه عزت و اقتدار و شرف جامعه اسلامی است و اقتدار به جایی می رسد که دشمنی که حاضر نیست سر به تن هیچ ایرانی باشد در مجلس خود می گوید اگر فلان کس را از میان برداریم مشکل ما حل می شود.

ناطقی ابراز کرد: در قضایای اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به وحشت افتاد و آنها با کشته شدن چند نفر از سرداران سپاه می خواهند مردم ایران کوتاه بیایند.

وی افزود: در سالهای اول انقلاب 72 تن از یاران صدیق انقلاب را به شهادت رساندند و ملت ایران از اهداف خود کوتاه نیامد ودر جنگی که به ایران تحمیل کردند در واقع 36 کشور دنیا به رژیم بعث عراق کمک کردند تا جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرند و کشور ما را به تسخیر خود درآورند ولی نتواستند در اراده مردم ایران خللی به وجود آورند و ملت ایران با همه وجود از کشور خود دفاع کرد و حتی یک وجب از کشور را به بیگانگان نداد.