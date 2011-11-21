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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

به مدت چهار روز/

پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی قم برپا می‌شود

پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی قم برپا می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی استان قم با 35 غرفه به مدت چهار روز در قم برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی قم گفت: این نمایشگاه از دوم آذرماه شروع  و تا پنجم آذر ادامه خواهد داشت.

مجتبی علیشاهی هدف از برگزاری از این نمایشگاه را آشنایی شهروندان با محصولات برتر و نمایندگی‌ها و نحوه خدمات آنها عنوان کرد.

مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی قم ادامه داد: در این نمایشگاه بخش‌های مختلف مربوط به لوازم خانگی محصولات خود را در 35 غرفه به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه برندهای برتر حضور دارند اضافه کرد: در نمایشگاه لوازم خانگی قم برندهایی همچون سامسونگ، پاناسونیک، ال جی، هیتاچی، ژانومه، یخچال فریزر امرسان، یخچال فریزر نگین، کنوود، تفال، طوس چینی، چینی مقصود، تابلو فرش‌های نفیس وغیره حضور خواهند داشت.

علیشاهی با اشاره به ساعت بازدید از نمایشگاه گفت: علاقمندان می‌توانند از دوم تا پنجم آذرماه از ساعت 15 الی 21 از نمایشگاه بازدید کنند.
 

کد مطلب 1465798

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