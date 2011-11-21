  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۱۵

تیم وزنه برداری روشندلان اردبیل قهرمان کشور شد

تیم وزنه برداری روشندلان اردبیل قهرمان کشور شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: تیم وزنه برداری روشندلان استان اردبیل در مسابقات کشوری عنوان قهرمانی رده جوانان را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که در شهرستان رشت استان گیلان برگزار شد، تیم جوانان روشندل استان اردبیل توانست با کسب دو مدال طلا، یک نقره و سه برنز به عنوان اول تیمی دست یابد.

این تیم همچنین در رده بزرگسالان موفق به کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز شد، اما در بخش تیمی موفق به قرار گرفتن در سکوی قهرمانی نشد.

در رده جوانان استان اردبیل توسط علی جواهری در وزن 75 کیلوگرم و احد جواهری در 82.5 کیلوگرم به مقام اول و مدال طلا دست یافت و در وزن 125 نیز توسط محسن حسن پور به نقره رسید.

همچنین علی فردی در دسته 60، ابوالفضل جواهری در دسته 100 و اسماعیل شفیعی در دسته 125 با کسب مقامهای سوم سه مدال برنز برای این استان کسب کردند.

در رده بزرگسالان نیز محمد جواهری در دسته 75 نقره گرفت و ابوالفضل حاج نوری در دسته 56 سوم و به مدال برنز رسید.
 

کد مطلب 1465799

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها