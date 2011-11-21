تیم وزنه برداری روشندلان اردبیل قهرمان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که در شهرستان رشت استان گیلان برگزار شد، تیم جوانان روشندل استان اردبیل توانست با کسب دو مدال طلا، یک نقره و سه برنز به عنوان اول تیمی دست یابد.

این تیم همچنین در رده بزرگسالان موفق به کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز شد، اما در بخش تیمی موفق به قرار گرفتن در سکوی قهرمانی نشد.

در رده جوانان استان اردبیل توسط علی جواهری در وزن 75 کیلوگرم و احد جواهری در 82.5 کیلوگرم به مقام اول و مدال طلا دست یافت و در وزن 125 نیز توسط محسن حسن پور به نقره رسید.

همچنین علی فردی در دسته 60، ابوالفضل جواهری در دسته 100 و اسماعیل شفیعی در دسته 125 با کسب مقامهای سوم سه مدال برنز برای این استان کسب کردند.

در رده بزرگسالان نیز محمد جواهری در دسته 75 نقره گرفت و ابوالفضل حاج نوری در دسته 56 سوم و به مدال برنز رسید.

