آتش سوزی در اتاق کارگری دو کارگر را سوزاند/ مرگ دو کارگر در اثر گودبرداری ناایمن

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای گودبرداری ناایمن و غیر اصولی در ساختمان نیمه ساز موجب ریزش دیواره های ساختمان شد که مرگ دو کارگر را به دنبال داشت.

در پی تماس ساکنان خیابان فلامک شمالی در شهرک غرب، با سامانه 125 و اعلام ریزش ساختمان، گروه نجات 3 مستقر در ایستگاه 25 بی درنگ ساعت 15:24 دقیقه امروز راهی محل حادثه شد.

مجید شهرمی فرمانده ایستگاه 25 آتش نشانی که در محل حادثه بود، گفت: فرو ریختن دیوارهای سست این ساختمان نیمه کاره و همچنین گودبرداری ناایمن و غیر اصولی باعث مرگ دو کارگری شد که در این محل مشغول به کار بودند.

وی افزود: نجات‌گران بلافاصله عملیات خود را برای نجات این دو کارگر آغاز کردند که با بیرون آوردن آنها از زیر آوار امدادگران اورژانس مرگ آنها را تائید و اعلام کردند.

گودبرداری ناایمن باعث ریزش ساختمان شد

ریزش دیوار بخشی از ساختمان مجاور قطعه زمین گودبرداری شده عصر دیروز باعث ترس و نگرانی ساکنان ساختمان و همسایگان شد و به دنبال آن از آتش نشانی درخواست کمک کردند.

در پی تماس ساکنان محله خوردین در سعادت آباد با سامانه 125 و اعلام ریزش دیوار ساختمان، گروه نجات 3 آتش نشانی مستقر در ایستگاه 25 بی درنگ ساعت 16:28 دقیقه راهی محل حادثه شد.

محمد رضا تنها رئیس ایستگاه 25 آتش نشانی که در محل حادثه بود، گفت: دیوار این ساختمان به علت گودبرداری ناایمن و غیراصولی و همچنین اجرا نکردن سازه نگهبان فرو ریخته است.

وی افزود: نجات‌گران آتش نشانی بلافاصله در اجرای عملیات ایمن سازی جریان برق و گاز ساختمان را قطع کردند و برای جلوگیری از بروز تلفات و خسارت جانی احتمالی، ساکنان ساختمان را به محل ایمن انتقال دادند.

این فرمانده آتش نشانی با بیان این که در این حادثه به هیچ یک از ساکنان ساختمان آسیب جانی نرسید افزود: نجات‌گران پس از هماهنگی با عوامل شهرداری و ایمن سازی و ارائه تذکرات ایمنی به عملیات خود پایان دادند.

آتش سوزی در اتاق کارگری دو کارگر را سوزاند

رخداد آتش سوزی در اتاق کارگران کارگاه ساختمانی آسیب دیدگی 2 نفر از کارگران را به دنبال داشت.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بامداد امروز با دریافت خبر رخداد این آتش سوزی از سامانه 125 بی درنگ زنگ ایستگاه 11 را ساعت 6:52 دقیقه به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سوی محل حادثه در بزرگراه همت، نرسیده به پل های فجر حرکت کردند.

محمد صادق اسلام زاده فرمانده آتش نشانان گفت: محل آتش سوزی اتاقی در کارگاه ساختمانی بود که کارگران برای سکونت و استراحت از آن استفاده می کردند که شعله های آتش از داخل آن زبانه می کشید و آتش نشانان بلافاصله با انجام عملیات آبرسانی آتش سوزی را در مدت زمان کوتاهی مهار و کاملا خاموش کردند.

وی با اعلام این که این آتش سوزی در اثر هم جواری بخاری برقی و مواد قابل اشتعال رخ داده افزود: در جریان این حادثه دو نفر از کارگران آسیب دیدند و قسمت هایی از بدنشان دچار سوختگی شد که با همکاری امدادگران اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

واژگونی تانکر ویژه حمل گازوئیل

واژگون شدن تانکر ویژه حمل گازوییل در جاده خاوران منجر به آسیب دیدگی راننده آن و بر جا ماندن خسارت مالی شد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ظهر دیروز با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 78 را به محل حادثه در مسیر غرب به شرق جاده خاوران، روبروی بازار گل اعزام کرد.

به گفته علی مروتی فرمانده آتش نشانان، این خودرو سنگین که مخزن حمل گازوئیل آن خالی بود پس از انحراف از مسیر اصلی و برخورد با بلوک های سیمانی کنار جاده کاملا واژگون شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با قرار دادن علائم هشدار دهنده و جلوگیری از رخداد حوادث احتمالی، راننده تانکر را که سرش آسیب دیده و زخمی شده بود برای مداوا و انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.

مهار آتش سوزی در کارخانه تولید شیشه

آتش نشانان ایستگاه 20 آتش نشانی تهران با تلاشی همه جانبه موفق شدند آتش سوزی را که بامداد امروز در کارخانه تولید شیشه رخ داد در کمترین زمان ممکن مهار و کاملا خاموش کنند.

آتش نشانان با مهار شعله های آتش که از کابل های برق در حال سرایت به سوله کارخانه بود از گسترش آتش سوزی و افزایش خسارت مالی جلوکیری کردند و به نگرانی کارگران این کارخانه که با خاموش کننده های دستی برای مهار شعله های آتش تلاش می کردند پایان دادند.

