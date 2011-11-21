چاپ جدید کتاب " ایران در چهار کهکشان ارتباطی" به نمایشگاه فارس آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب فارس چاپ جدید کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی به دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب فارس آمد.

این کتاب با موضوع (علم و رشد ارتباطات) شاخصه های این علم در طول تاریخ و در ایران توضیح می دهد.

ایران در چهار کهکشان ارتباطی و به نویسندگی مهدی محسنیان راد و برای نخستین بار با چاپ جدید در نمایشگاه کتاب فارس عرضه شده است.

با توجه به نوع نوشتار، کتاب فوق حاوی اطلاعاتی جامع و کاربردی است که برای همه اقشار به خصوص جامعه ارتباطی و اطلاع رسانی مفید است.

این کتاب از جمله کتاب های منتشر شده توسط انتشارات سروش است که در دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب فارس عرضه می شود.

کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی منتشر شد

کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی با هدف آشنایی بیشتر مردم با آیین زندگی ایل قشقایی منتشر شد.

رامک زارع مدیر انتشارات قشقایی اظهار داشت: این کتاب که نوشته نوروز درداری است در مورد تمام سنتها، آداب ورسوم، تاریخچه و پیشینه، فرهنگ ورسوم مهاجرت ایل قشقایی است.

وی گفت: این نویسنده که از طایفه وندا از ایل دره شوری قشقایی است در سال 1318 در شهرستان گچساران متولد شده است.

وی افزود: درداری بیش از 40 سال در بخش صنعت و امور پژوهشی اشتغال داشته و علاوه بر این کتاب هایی مانند مدیریت ژاپن ،خروج از بحران و مدیریت مشارکت از جمله آثار وی است.

زارع ادامه داد: این کتاب برای نخسیتن بار در دهمین نمایشگاه کتاب فارس در معرض فروش قرار گرفته است.

وی سپس به کتابهای جدید دیگر توسط این انتشارات اشاره داشت وافزود: عشق نامه ایل قشقایی نوشته روح ا.. اژدری حاوی سه داستان معروف ایل قشقایی، دانشسرای عشایری از طلوع تا غروب نوشته امرا.. یوسفی ومحمد اژدری با موضوع نقش واهمیت آموزگاران عشایری، نحوه توسعه و تعلیمات عشایر و همچنین اسامی دانشجویان و معلمان عشایری در طی 22 سال گذشته از جمله این کتابهاست.

وی ادامه داد:غرفه انتشارات قشقایی با تزیین سنتی خود تا پایان نمایشگاه در سالن حافظ پذیرای علاقمندان به این نوع از کتاب است.