خط لوله آب بیرجند مانع احداث پایگاه امداد و نجات شرق کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری شامگاه دوشنبه در نشست خبری مشکل اصلی پروژه پایگاه امداد و نجات شرق کشور را عبور لوله آب بیرجند از وسط این پایگاه اعلام کرد و اظهارداشت: تا این لوله جابه جا نشود مشکل حل نمی شود.

وی بیان کرد: تا زمانی که شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی انتقال این لوله را انجام ندهد محوطه سازی و عملیات اجرایی این پروژه آغاز نخواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انتقال این خط لوله نیازمند اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان است، خواستار همکاری مسئولان استانی برای تخصیص اعتبارات و جابه جایی هرچه سریعتر این خط لوله شد.

تامین اعتبار ایجاد پایگاه امدادی شرق کشور در توان هلال احمر نیست/ پایگاه شرق کشور استانی می شود

شهریاری با اشاره به اینکه در طراحی ها و معماری اولیه احداث پروژه پایگاه امداد و نجات شرق کشور برآورد اعتباری بالغ بر 350 میلیارد ریال شده است، بیان کرد: تخصیص این اعتبار از توان جمعیت هلال احمر خارج است.

وی با بیان اینکه بازنگری در اجرای این پروژه ضروری است، عنوان کرد: احداث این پروژه نیازمند تخصیص اعتبارات استانی و کشوری است.

وی با اشاره به اینکه در فاز اول باید این پروژه را به صورت استانی ببینیم، ادامه داد: در فاز اول فضاهای غیر ضروری این پروژه احداث نخواهد شد.

شهریاری بیان داشت: پایگاه امداد و نجات شرق کشور با عنوان پروژه پایگاه امداد و نجات مرکز خراسان جنوبی احداث می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در خصوص اقدامات این جمعیت برای احداث پروژه گفت: طی سال گذشته در راستای اجرای این پروژه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان یک سوله امدادی هزار متری احداث شده که آماده بهره برداری است.

شهریاری با بیان اینکه امسال نیز 10 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه در استان از سوی جمعیت هلال احمر اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: تا کنون 30 درصد این اعتبار به استان تخصیص یافته است.

وی اظهار امیدواری کرد: فاز اول این پروژه در سه یا چهار سال آینده به بهره برداری برسد.