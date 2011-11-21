259 پروژه امدادی نیمه تمام در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشنده شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر بیش از یک میلیون و 500 هزار متر مربع بنای احداث شده با کیفیت دارد، اظهارداشت: مستحکم و ایمن بودن پروژه ها در ساخت و سازهای این جمعیت مورد تاکید است.

وی پروژه های در دست احداث این جمعیت را در سطح کشور 259 طرح عنوان کرد و ادامه داد: این پروژه ها با مساحت 310 هزار متر مربع در دست اجرا است.

وی ایجاد پایگاه های امدادی و سوله های انباری و چند منظور را به ترتیب از اولویت های هلال احمر در ساخت و سازها دانست و گفت: امسال برای اتمام کار ساخت 70 پروژه اعتباری بالغ بر 210 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

به گفته این مسئول، امسال به پروژه های بالای 75 درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه های اولویت دار مهم اعتبار تخصیص داده شده است.

بخشنده تصریح کرد: 310 هزار متر مربع فضای در دست احداث این جمعیت تا پایان سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

وی به تشکیل کمیته طرح های عمرانی در جمعیت هلال احمر کشور اشاره کرد و گفت: تصمیم گیری برای اجرایی شدن و یا اجرایی نشدن پروژه های جمعیت هلال احمر در این کمیته گرفته می شود.

مدیرکل عمران جمعیت هلال احمر کشور میزان پروژه های در دست اجرای هلال احمر خراسان جنوبی را 12 هزار متر مربع اعلام کرد و بیان داشت: هلال احمر خراسان جنوبی هم اکنون 22 هزار متر مربع بنای امدادی، اداری، انباری و چند منظور دارد.

بخشنده با بیان اینکه امسال هفت پروژه هلال احمر خراسان جنوبی اعتبار دریافت می کند، تصریح کرد: 30 میلیارد ریال اعتبار برای بهره برداری از این پروژه ها در سال جاری به استان اختصاص یافته است.