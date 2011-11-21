100 هزار نفر از نمایشگاه کتاب فارس بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بزرگ کتاب فارس 100 هزار نفر در نخستین روز از برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب فارس از این رویداد بزرگ فرهنگی بازدید کردند.

به گفته احمد رضا نداف، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نخستین روز نمایشگاه بزرگ کتاب فارس در حالی کار خود را آغاز کرد که 100 نفر از آن بازدید کردند.

وی افزود: در این روز 75 میلیون تومان بن کارت خرید کتاب نیز به فروش رسیده است.

وی اظهار داشت: این میزان استقبال در روز نخست نمایشگاه بیانگر علاقه مردم فرهنگ دوست استان فارس و شیراز به کتاب و کتاب خوانی است.

نداف ادامه داد: پیش بینی ما برای فروش بنها در روز اول کمتر از این مبلغ بوده که با توجه به استقبال گسترده مردم خوشبختانه این مبلغ افزایش زیادی داشته است.

وی همچنین به درخواست برخی ادارات مبنی بر دریافت بن کارت اشاره کرد و افزود: یک ماه پیش با تمام ادارات دولتی مکاتبه شد تا در صورت نیازشان به بن کارت، مراحل اداری آن طی شود و بن کارت را دریافت کنند اما در حال حاضر امکان خرید جدید برای ادارات وجود ندارد.

نداف، میزان شارژ بنهای کتاب را با مدارک تحصیلی متقاضیان مرتبط دانست و تصریح کرد: برای متقاضیان دیپلم و فوق دیپلم به مبلغ 30 هزارتومان، لیسانس 40 هزار تومان و فوق لیسانس به بالا 50 هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس میزان اعتبار بنهای عادی را نیز 20 هزار تومان اعلام کرد.