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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۱۴

با تکرار ادعای نخ نما شده؛

انگلیس از توقف ارتباطات بانکی با ایران خبر داد

انگلیس از توقف ارتباطات بانکی با ایران خبر داد

دولت انگلیس در همسویی با فشارهای آمریکا و با تکرار اتهامات و ادعاهای نخ نما شده، از توقف همکاری خود با بانکهای ایرانی به بهانه نگران کننده بودن برنامه هسته ای کشورمان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج آزبورن" وزیر دارایی انگلیس مدعی شد به دلیل وجود نگرانی از فعالیتهای هسته ای ایران، لندن ارتباط خود با بانکهای این کشور را قطع می کند.

وی امروز دوشنبه با تکرار ادعاهای مطرح شده در گزارش مغرضانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای ایران گفت: دولت انگلیس به تازگی تحریمهای مالی جدیدی را علیه این کشور اعمال کرده است.
 
به گفته وی، انگلیس در حال متوقف کردن تمام ارتباطات و همکاریها در زمینه های مالی و بانکی با جمهوری اسلامی ایران است.
کد مطلب 1465814

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