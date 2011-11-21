اظهارات جالب سفیر آمریکا در ریاض/ عربستان حکومتی مردم سالار دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، "جیمز اسمیت" در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان گفت : اوضاع کشورهای منطقه با یکدیگر متفاوت است و هر حکومتی باید در قبال ملتش مسئول باشد.

وی در اظهاراتی فریبکارانه افزود: همه حکومتهای منطقه خاورمیانه باید با مردم خود به شکل کاملا شفاف برخورد و به خواسته های معقول آنها توجه کنند و در برابر خواست آنها قرار نگیرند.

سفیر آمریکا در ریاض در ادامه مدعی شد: حکومت عربستان کاملا مردمی است و حاکمان آن از دیگر کشورهای منطقه به مردم خود نزدیک تر هستند.

وی ادعا کرد: مقامات عربستانی به خوبی می دانند که به دنبال چه هستند و مسئولیت پذیری بالایی در قبال مردم خود دارند و اوضاع عربستان با کشورهای دیگر تفاوت می کند.

شایان ذکر است که تمجید سفیر آمریکا از رژیم عربستان و مردمی خواندن آن در حالی است که رژیم آل سعود سیاست مشت آهنین را در برخورد با خواسته های مشروع مردم شرق عربستان در پیش گرفته است و چماق به دستان موسوم به بهانه امر به معروف و نهی از منکر مد نظر آل سعود، مردم عربستان را به ستوه آورده اند، رژیم عربستان در خارج از این کشور نیز سیاست خصمانه ای در برابر انقلابهای مردمی عربی علیه دیکتاتورهای وابسته به غرب به ویژه در بحرین و یمن را همچنان ادامه می دهد.