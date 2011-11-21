مرکزی برای نگهداری از معتادان زیر 18 سال در شیراز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد الله اسدی در نهمین جلسه کمیته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر استان، افزود: تنها یک مرکز درمان و بازپروری مجاز دولتی زیتون در سروستان با ظرفیت 200نفر برای معتادان رها شده در خیابان فعال است که با توجه به تعداد معتادان و ضریب جمعیتی، این مکان کافی نیست.

وی به فعالیت حدود 15کمپ نگهداری و درمان معتادان در سطح شهر شیراز اشاره و اضافه کرد: این کمپ ها توسط بخش خصوصی اداره می شود.

اسدی اضافه کرد: اداره کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری در این راستا پروتکل درمانی را تهیه و تدوین کرده که به زودی اجرایی خواهد شد.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس طی 10ماه گذشته بیش از هزار و 200نفر به مرکز درمان و بازپروری مجاز دولتی زیتون سروستان وارد و از آن خارج شده اند.

80 باند مواد مخدر در فارس متلاشی شد

در ادامه این جلسه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس خبر داد: طی هفت ماه گذشته بیش از 80 باند مواد مخدر در فارس متلاشی شده است.

سرهنگ اسماعیل مصری افزود: بیش از 500 خودرو نیز متوقف و بیش از 24 تن مواد مخدر کشف و ضبط کرده ایم.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و همجواری فارس با استانهایی مانند کرمان، سیستان و بلوچستان و... از فارس به عنوان محل ترانزیت مواد مخدر نام برد و گفت: تاکنون اقدامات خوب و موثری در راستای جلوگیری از ورود مواد مخدر به استان انجام شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس تاکید کرد: باید با برخورد شدیدتر از فعالیت قاچاقچیان جلوگیری کرد.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز نیز در ادامه این نشست، گفت : در شهرستان شیراز نیازمند یک مرکز شبانه روزی برای نگهداری و درمان معتادان هستیم زیرا مرکز درمان و بازپروری مجاز دولتی زیتون سروستان به دلیل بعد مسافت و ظرفیت کم جوابگو نیست.

محمد رضا موسوی تبار با بیان اینکه خانواده ها در معرض جدی آسیب مواد مخدر هستند، شیشه را به عنوان یک مواد مخدر مصنوعی در شیراز معظلی جدی برشمرد و افزود: متاسفانه در فارس شیشه به عنوان یک مواد مخدر صنعتی معظلاتی را ایجاد کرده و گرایش خیلی از معتادان به این سمت رفته است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به تفاوت درمان معتادان به شیشه با وابستگان به سایر انواع مواد مخدر، نمی توان افرادی را که به شیشه اعتیاد دارند در کمپ سروستان نگهداری کرد بنابراین تدارک مکانی برای این افراد در شیراز لازم و مستلزم توجه جدی است.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز همچنین از پدیده ای تحت عنوان منقل داری در شیراز به عنوان یک معضل سخن گفت و اذعان کرد: پدیده منقل داری در شیراز یک واقعیت است و اگرچه اقدامات موثری در جهت مقابله با آن انجام شده اما ضرورت تشدید مقابله با این پدیده احساس می شود.