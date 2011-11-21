  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

تقوی در جمع خبرنگاران:

اصولگرایان با لیست مشترک به انتخابات مجلس وارد می شوند

اصولگرایان با لیست مشترک به انتخابات مجلس وارد می شوند

عضو کمیته داوری و نظارت جبهه متحد اصولگرایان با تأکید بر اینکه اصولگرایان با فهرست مشترک در انتخابات مجلس نهم شرکت می کنند، گفت: اصلاح طلبان معتقد به آرمان های امام و انقلاب اسلامی می توانند در انتخابات شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی عضو کمیته داوری و نظارت جبهه متحد اصولگرایان عصر امروز در حاشیه مراسم ختم پسر محسن رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به جبهه پایداری، گفت: جبهه پایداری به عنوان یکی از جریان های اصولگرا در گفتمان اصولگرایی در حال حاضر مطرح است و معتقدم باید در جبهه متحد اصولگرایان حضور داشته باشند.

وی در خصوص برخی اختلاف افکنی ها در میان جریان اصولگرا و مطرح شدن برخی سخنان مبنی بر نرسیدن اصولگرایان به لیست مشترک برای انتخابات مجلس نهم، گفت: علی رغم برخی اخبارها اصولگرایان در غالب لیست مشترک در انتخابات مجلس نهم شرکت خواهند کرد.

عضو کمیته داوری و نظارت جبهه متحد اصولگرایان به حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و افزود: اصلاح طلبان پایبند به آرمان های امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی می توانند در انتخابات مجلس نهم حضور پیدا کنند، چرا که عرصه انتخاباتی کشور با حضور جریان های مختلف سیاسی با شکوهتر خواهد شد.

کد مطلب 1465820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها