اصولگرایان با لیست مشترک به انتخابات مجلس وارد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی عضو کمیته داوری و نظارت جبهه متحد اصولگرایان عصر امروز در حاشیه مراسم ختم پسر محسن رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به جبهه پایداری، گفت: جبهه پایداری به عنوان یکی از جریان های اصولگرا در گفتمان اصولگرایی در حال حاضر مطرح است و معتقدم باید در جبهه متحد اصولگرایان حضور داشته باشند.

وی در خصوص برخی اختلاف افکنی ها در میان جریان اصولگرا و مطرح شدن برخی سخنان مبنی بر نرسیدن اصولگرایان به لیست مشترک برای انتخابات مجلس نهم، گفت: علی رغم برخی اخبارها اصولگرایان در غالب لیست مشترک در انتخابات مجلس نهم شرکت خواهند کرد.

عضو کمیته داوری و نظارت جبهه متحد اصولگرایان به حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و افزود: اصلاح طلبان پایبند به آرمان های امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی می توانند در انتخابات مجلس نهم حضور پیدا کنند، چرا که عرصه انتخاباتی کشور با حضور جریان های مختلف سیاسی با شکوهتر خواهد شد.