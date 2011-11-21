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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۷

فیروزآبادی در جمع خبرنگاران:

ایران در مقابل هیچ تحریم و ظلمی کوتاه نخواهد آمد

ایران در مقابل هیچ تحریم و ظلمی کوتاه نخواهد آمد

رئیس کل ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی در راستای فشار آوردن بر کشورمان هیچ فایده ای ندارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و جهانی ثابت کرده است که در مقابل هیچ تحریم و ظلمی کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عصر امروز در حاشیه مراسم ختم فرزند محسن رضایی با اشاره به تهدیدهای اخیر غربیها و مقامات بر علیه کشورمان گفت: تهدیدات اخیر آمریکایی علیه کشورمان در راستای فشار آوردن بر مردم ولایت مدار ایران فایده ای ندارد، چرا که مردم و مسئولان ما ثابت کردند که همیشه در هر زمانی مقابل ظلم کوتاه نخواهند آمد.

فیروزآبادی تصریح کرد: با وجود تحریم های غربیها و آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند توانسته ایم با عبور از این تحریم ها در عرصه جهانی و منطقه ای رشد چشم گیری داشته باشیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و جهانی همواره ثابت کرده است که در مقابل هیچ تحریم و ظلمی کوتاه نخواهد آمد و تلاش کرده است تا به برنامه ها و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود در عرصه جهانی و منطقه ای دست پیدا کنند، بنابراین تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و غربی برای ملت ولایت مدار ایران هیچ فایده ای ندارد.

کد مطلب 1465823

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