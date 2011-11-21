رئیس شورای نظامی؛ نماد جدید سوء استفاده از قدرت در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت : چند ماه پیش جوانان انقلابی مصری شورای نظامی را یک نجات دهنده حرکت آزادیخواهانه خود ارزیابی می کردند. حالا ژنرالهای مصری به سوء استفاده از قدرت روی آورده اند.

روزنامه زوددویچه سایتونگ در ادامه نوشت : روی یکی از پلاکاردها که در دست اعتراض کنندگان مصری در میدان تحریر قرار داشت، عکسی دیده می شد که نیمی از صورت آن دیکتاتور مخلوع مصر را نشان می داد و نیم دیگر آن متعلق به رئیس شورای نظامی این کشور بود.

از نظر جوانان انقلابی مصری ژنرال طنطاوی به نماد جدید سوءاستفاده از قدرت در مصر تبدیل شده است. این در حالی است که در شروع انقلاب در این کشور و اوایل سال، وی به عنوان نجات دهنده انقلاب ارزیابی می شد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: ژنرالهای مصری و شورای نظامی، زمانی که اوایل سال گذشته مبارک دیکتاتور را از جایگاه خود پایین کشیده و از به وجود آمدن هرج و مرج در کشور جلوگیری کردند یک دستاورد تاریخی را کسب کردند که البته در مسیر انقلاب می توان گفت به دلیل بی لیاقتی های سیاسی و حرص و ولع به قدرت، این شورا اعتبار خود را از دست داد. شورای نظامی، آزادی را برای مردم مصر به ارمغان نیاورد.

حالا با گذشت چندین ماه از پیروزی انقلاب، این بار در میدان تحریر قاهره، ارتش و انقلابیون رو در روی هم قرار گرفته اند. به این ترتیب وضعیت در مصر یک هفته قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی به قدری متشنج و آشفته است که خروجی خوبی برای این انتخابات پیش بینی نمی شود.

اگر شورای نظامی تلاش کند تا این اعتراضات گسترده را که در شهرهای مختلف مصر به راه افتاده است سرکوب کند اعتراضات جدید دیگری شکل خواهد گرفت و جو متشنج تر خواهد شد. این روزها مسئله آینده مصر است که نامشخص و مبهم است.

