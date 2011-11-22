ضرورت توزیع عادلانه بودجه ستاد مدیریت بحران تهران/ گلستان دیده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران در هر استان توسط استاندار تهران یا مدیر کل منصوبی اداره می شود و معمولا این ستاد باید عمده فعالیت های خود را در مناطق بحران خیز ناشی از مشکلات شهری و معکوس کند .

ستاد مدیریت بحران استان تهران نیز با درایت ویژه استاندار تهران طی سالیان اخیر توانست نقش سازنده ای را ایفا کند تا بتواند در مواقع ضروری به مقابله با بحران به وجود آمده بپردازد.

این ستاد همه ساله در یک مقطع زمانی بر اساس مشکلات و بحران های موجود اقدام به تخصیص اعتبارات ویژه برای شهرستان های تحت پوشش خود می کند و این تقسیم باید به گونه ای از سوی آن ستاد اعمال شود که عدالت واقعی در آن وجود داشته باشد.

بخش های گلستان و بوستان که اخیرا با همت مسئولین به شهرستان بهارستان تبدیل شد از جمله مناطقی است که باید به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی و شهری ستاد مدیریت بحران مستقلی داشته باشد تا بتواند در مواقع بحرانی مدیریت مطلوب را اعمال کند.

استاندار تهران در جریان بازدید خود که چندین ماه پیش از مناطق آلوده زیست محیطی از رودخانه شادچای و سیاه آب و تجمیع فاضلاب شهری داشت از آن یک دریاچه ای از فاضلاب شهری یاد کرد که هر زمان امکان بحران رابه همراه دارد.

اخیرا با همت و تلاش شهردار و اعضای شورای شهر مبلغ 100 میلیارد ریال به مسائل بحرانی از جمله آب های سطح رودخانه سیاه آب تخصیص یافته است که این بودجه می تواند در جهت حل مشکلات اثرگذار باشد.

از آنجاییکه باید از سوی ستاد مدیریت بحران بودجه تخصیصی به تناسب مشکلات و معضلات موجود تقسیم شود ظاهرا بخش گلستان با جمعیت 250 هزار نفری و عبور چندین رودخانه آلوده از این بودجه محروم ماند.

شهردار گلستان نیز با اظهار تاسف از این اقدام اظهار داشت: شهر گلستان به دلیل نرخ رشد جمعیت مهاجر نشین و عبور چندین رودخانه و قرار گرفتن بیش از ده ها واحد منزل مسکونی در حاشیه مسیر سیلاب و وجود آب های سطحی نیازمند اعتبار ویژه ستاد بحران بود.

مختاری اظهار داشت: زمانی که ما متوجه تخصیص بودجه از سوی ستاد مدیریت بحران استان تهران به نسیم شهر شدیم واقعا تعجب کردیم که چطور گلستان از این قاعده مستثنی شده است.

به گفته وی گلستان از لحاظ جمعیت و مشکلات بحرانی در حوزه مدیریت بحران استان تهران فراتراز نسیم شهر است که مورد بی مهری مدیریت بحران استان واقع شده است.

شهردار گلستان عنوان کرد: از سوی آن ستاد انتظار داشتیم که در خصوص تخصیص اعتبارات به حوزه بحران به تناسب مشکلات صورت گیرد.

مختاری تبعیض را در دولت را یک واژه بی مفهوم توصیف کرد و روشن شدن این موضوع از سوی آن ستاد را مورد تاکید قرار داد.

شهرستان بهارستان دارای سه شهر مستقل به نام های گلستان،نسیم شهر و صالح شهر است که گلستان از لحاظ تراکم رشد جمعیتی در سطح کشور بی نظیر است که اخیرا از سوی ستاد مدیریت بحران استان مورد کم لطفی واقع شده است.