احکام دادگاه نباید در بروکراسی اداری گرفتار شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر عصر دوشنبه در نهمین جلسه کمیته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر استان فارس، گفت: باید به حتمیت اجرای احکام برای قاچاقچیان مواد مخدر سرعت بیشتری داد و اجازه نداد که احکام در تشریفات و بروکراسی گرفتار شود.

وی ادامه داد: باید سعی کرد فضا را برای قاچاقچیان مواد مخدر و خرده فروشان ناامن کرد تا آنها نتوانند به راحتی اهداف شوم خود را عملیاتی کنند.

دادستان دادگاه های انقلاب و عمومی شیراز توجه به انواع پیشگیری کیفری، اجتماعی و وضعی، انتظامی را ضروری دانست و افزود: باید زمینه ارتکاب جرم از بین برود و اقدامات پیشگیرانه با جدیت انجام شود.

القاصی مهر با بیان اینکه شورای هماهنگی نقش بسیار مهمی در بحث مبارزه با مواد مخدر دارد، یادآور شد: فارس با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین وسعت حوزه، به ساز و کار خاصی برای مقابله با پدیده خانمانسوز مواد مخدر نیاز است.

وی به نقش موثر مردم و همه دستگاه ها و ارگان ها در بحث پیشگیری اجتماعی اشاره و تصریح کرد: همه دستگاه ها، ارگان ها و عموم مردم وظیفه دارند در بحث پیشگیری اجتماعی فعالیت کنند و نسبت به مساله مواد مخدر حساسیت نشان دهند.

القاصی مهر ادامه داد: در حوزه پیشگیری کیفری نقش دستگاههای انتظامی، قضایی و امنیتی چشمگیر است و می طلبد قاطع تر برخورد شود.

دادستان شیراز همچنین در خصوص پیشگیری وضعی، انتظامی نیز خواستار استقرار نیروهای امنیتی و نصب دوربین در مکان های مورد نیاز شد.

وی در این راستا بحث شناسایی افراد سابقه دار را مهم ارزیابی کرد و گفت: کلانتری ها باید با جدیت بیشتری بر مناطق و حوزه استحفاظی نظارت کرده و با فعالیت خرده فروشان مواد مخدر مقابله کنند.