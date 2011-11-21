تاسیس سالن بدمینتون در مراکز استانها/ جزو 8 تیم اول جهان می شویم

ابوالفضل مهاجر در مراسم افتتاحیه مسابقت بدمینتون جوانان قهرمانی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای بالا بردن سطح کیفی رشته بدمینتون از چهار سال گذشته یک مربی اندونزیایی سرمربی گری تیم ملی را بر عهده گرفته تا بتوانیم در سطح آسیا و جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی افزود: قرار گرفتن در زمره هشت تیم برتر جهان نیازمند اقدامات زیادی است که بهره گیری از مربی توانمند خارجی و تاسیس سالن های اختصاصی می تواند به تحقق این امر کمک کند.

مهاجر تصریح کرد: تاکنون در رده سنی زیر 16 سال توانسته ایم در قسمت پسران مقام پنج مشترک دنیا را کسب کنیم ولی برای بزرگسالان راه زیادی در پیش داریم و هدفمان حضور در المپیک 2012 لندن است.

وی گفت: اولین حضور بازیکن ایرانی در رقابتهای پکن اتفاق افتاد و کاوه محرابی توانست در زمره 38 بازیکن جهان قرار گیرد و با حضور مربی خارجی و ساخت سالنهای اختصاصی امیدواریم بتوانیم حضور خود در المپیک لندن را قطعی کنیم.

این مسئول ورزشی یادآورشد: تا امروز بازیکنان مختلفی به تورنمنت های بین المللی اعزام شده اند و در حال حاضر رقابت تنگاتنگی بین چهار ورزشکار شاخص کشور کاوه محرابی، علی شاه حسینی، محمد رضا فرامندی و سروش اسکندری برای حضور در المپیک وجود دارد.

قزوین دارای سالن اختصاصی بدمینتون می شود

مهاجر بیان کرد: داشتن سالن های تخصصی برای ورزشکاران رشته بدمینتون موجب ارتقاء سطح این رشته و کشف استعدادهای مناطق مختلف و توان بیشتر برای حضور در رقابتهای جهانی و بین المللی خواهد شد لذا با حمایت سازمان ورزش ساخت سالنهای اختصاصی در همه مراکز استانها از جمله قزوین در اولویت قرار گرفته است.

وی گفت: تاکنون 11 استان کشور دارای سالن اختصاصی بدمینتون هستند و ساخت سالن برای سایر استانها آغاز شده است.

دبیر فدراسیون بدمینتون کشور اظهارداشت: برای حضور در عرصه جهانی تمرین هفته ای شش ساعت کافی نیست بلکه باید هر روز چند ساعت تمرین داشت که این کار مستلزم سالن اختصاصی است.

550 میلیون تومان اعتبار فدراسیون بدمینتون

مهاجر از افزایش اعتبارات این رشته ورزشی در کشور هم خبرداد و گفت: با رشد قابل توجه این اعتبارات خوشبختانه امسال 550 میلیون تومان برای بدمینتون اختصاص یافته است که در استانها هزینه خواهد شد.

وی یادآورشد: با افزایش اعتبارات می توان ضمن برگزاری مسابقات کشوری، تعداد بیشتری از ورزشکاران را به تورنمنت های خارجی اعزام و به رشد این رشته کمک کرد.

30 هزار بدمینتون باز در کشور

این مسئول گفت: در این رشته با نشاط و فرحبخش در تمامی رده های سنی پسران بیش از 15 هزار نفر در بخش قهرمانی فعالیت می کنند و در بخش دختران نیز حدود 17 هزار نفر فعالند که توسعه آن در مدارس نیز در اولیوت قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: رقابت های این رشته ورزشی در سطوح باشگاهی، لیگ برتر، دسته یک و دو برگزار می شود و تا پایان سال هم مسابقات قهرمانی کشور در رده بزرگسالان و رنکینگ مرحله سوم بزرگسالان در دهه فجر امسال با جایزه 15 هزار دلاری انجام خواهد شد.

دبیر فدراسیون بدمینتون اظهار امیدواری کرد با حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با سرمایه گذاری و پشتیبانی مالی مناسب، ورزشکاران این رشته بتوانند سکوهای آسیایی را کسب کنند.