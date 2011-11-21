19 اثر طبیعی لرستان ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحمدل در نشست خبری با رسانه ها اظهار داشت: طرح مرمت و استحکام بخشی قلعه فلک الافلاک اخیرا در همایشی که در تهران برگزار شد از بعد علمی و اجرایی با عنوان طرح برگزیده مرمت و استحکام بخشی بناهای تاریخی انتخاب شد.

وی با اشاره به ثبت 5 اثر معنوی از استان به عنوان آثار معنوی ویژه افزود: با انتخاب این آثار با عنوان آثار ویژه زمینه برای ثبت جهانی این آثار فراهم شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اینکه استان لرستان به دلیل ثبت 19 اثر طبیعی رتبه اول را در کشور داراست، ادامه داد: در ثبت آثار تاریخی نیز لرستان دارای رتبه دوم کشوری است.

رحمدل همچنین به مرمت بناهای تاریخی استان اشاره کرد و بیان داشت: هر سال حدود 40 اثر تاریخی در لرستان مرمت می‌شوند.

وی گفت: همچنین 36 اثر منقول طی دو سال اخیر در استان لرستان به ثبت رسیده که این تعداد با آثار منقول ثبت شده کشور برابری می‌کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان همچنین به پروژه های بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر 52 سرویس بهداشتی در استان و در محورهای مواصلاتی ایجاد شده است.

وی افزود: این در حالیست که پیش از این تنها 16 مجموعه سرویس بهداشتی در استان وجود داشته است.