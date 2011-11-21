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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۵۱

افتخاری در گفتگو با مهر:

25 هزار جلد کتاب در کتابخانه های پلدختر موجود است

25 هزار جلد کتاب در کتابخانه های پلدختر موجود است

پلدختر - خبرگزاری مهر: مسئول اداره کتابخانه‌های عمومی پلدختر گفت: 25 هزار جلد کتاب در کتابخانه های پلدختر موجود است.

پرویز افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر چهار هزار نفر عضو تنها کتابخانه‌ عمومی شهر پلدختر هستند که سرانه عضویت به کل جمعیت با سواد پلدختر 3 درصد است .

وی ادامه داد: هم اکنون 25هزار جلد کتاب با موضوعات مذهبی، ادبیات، علوم عملی، علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا، کمک درسی و .. در سه کتابخانه عمومی شهرستان پلدختر وجود دارد.

مسئول اداره کتابخانه‌های عمومی پلدختر افزود: با توجه به افزایش اعضای جدید کتابخانه های پلدختر با کمبود فضای مناسب کتابخانه ای، عدم پرداخت سهم نیم درصد شهرداری و کمبود رایانه برای گسترش کافی نت در کتابخانه‌های عمومی پلدختر مواجه هستیم.

افتخاری همچنین با اشاره به ضرورت توسعه کتابخانه‌ها در شهرستان پلدختر، بر مشارکت نیکوکاران و شوراهای اسلامی روستاها برای توسعه کتابخانه‌ها به ویژه در مناطق روستایی تاکید کرد.

وی ادامه داد: باید با راه‌اندازی و توسعه کتابخانه‌ها اقدامی اساسی را در مسیر گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی برداشته و نوجوانان و جوانان را به سمت این فرهنگ سوق دهیم.

مسئول اداره کتابخانه‌های عمومی پلدختر با بیان اینکه هم اکنون آمار کتابخوانان در کشور از استانداردهای جهانی بسیار پایین تر است، گفت: متأسفانه کتاب و کتابخوانی امروز از رشد بسیار پایینی برخوردار است لذا باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که این سرانه به استانداردهای لازم برسد.

وی تصریح کرد: توجه به تجهیز کتابخانه‌ها نیز یکی از مهمترین مولفه هایی است که باید در کتابخانه‌ها مورد توجه قرار داد.

کد مطلب 1465838

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