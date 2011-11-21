1600 نفر عضو کانون مداحان گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کبیر عصر دوشنبه در گردهمایی مداحان و ذاکرین اهل بیت (ع)‌ استان گلستان به تشریح عملکرد کانون مداحان استان پرداخت و گفت: جلسات ذکر ذاکرین بانوان در استان شکل گرفته و روز به روز بر شمار مداحان استان افزوده می شود.

وی افزود:‌ کلاس های آموزش مداحان و پیرغلامان در تابستان برگزار شد که حضور چشمگیری در این کلاس ها مشاهده شد.

کبیر تصریح کرد:‌ پس از سال ها انتظار و درخواست های مکرر، حوزه نماینده ولی فقیه در امور روحانیون و مداحان در استان گلستان اعلام موجودیت کرد و به زودی افتتاح رسمی می شود.

کبیر گفت:‌ باید از نفوذ خرافه ها که در شأن اهل بیت (ع) نیست جلوگیری کرد.

وی در ادامه گفت: ‌با مطالعه کتب مستدل و متقن باید بتوانیم آنچه در رسالت خود را به درستی انجام دهیم و با سرفرازی به دست امام زمان (عج) برسانیم.

کبیر تأکید کرد: ‌باید بدانیم در چه جایگاهی و مداح چه کسی هستیم و باید قدر خودمان را بدانیم.