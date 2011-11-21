انقلابیون 300 نظامی وابسته به رژیم یمن را اسیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی، منابع قبیله ای گزارش دادند: مخالفان رژیم عبدالله صالح حدود 300 نظامی وابسته به گارد ریاست جمهوری را در منطقه "بنی الحارث" در اطراف صنعا به اسارت گرفته اند.

منابع فوق افزودند: این افراد زمانی به اسارت درآمدند که قبایل طرفدار انقلابیون مقر لشکر 63 گارد ریاست جمهوری را مورد حمله قرار دادند.

منابع مذکور بیان کردند: قبایل با ادامه بمباران روستاهای ارحب،نهم، و بنی جرموز از سوی لشکر 63، تصمیم گرفتند این لشکر را نابود کنند و با حمله به مرکز فوق علاوه بر اسارت صدها نفر، بسیاری از فرماندهان ارشد لشکر مذکور را هم از پای درآوردند و تلفات زیادی به این لشکر وارد کردند.

این منابع تاکید کردند: در حال حاضر مردان قبایل کنترل کامل این لشکر را در دست گرفته اند.

این در حالی است که منابع وابسته به رژیم یمن مدعی شدند: نیروهای یمنی این حمله تروریستی را دفع و تلفات زیادی به مهاجمان وارد کردند.



از سوی دیگر العربیه در خبری فوری گزارش داد عبدالله صالح موافقت خود را با امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده است. دیکتاتور یمن بارها در چارچوب سیاست وقت کشی خود مدعی موافقت با این طرحی شده است که مردم یمن آن را به نفع وی می دانند.