دبیر شورای هماهنگی مبارزه به مواد مخدر فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس و طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبازره با مواد مخدر کشور، کمال فیروز آبادی معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای هماهنگی با مبارزه با مواد مخدر استان فارس معرفی شد.

دکتر کمال فیروز آبادی در این جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس با اشاره به برخی کمبود های خدماتی و رفاهی در شهرها گفت: وجود جمعیت جوان، مزیت و هم تهدیدی است که باید با برنامه ریزی مناسب و متناسب از جنبه مزیتی آن بهره برداری مثبت انجام شود و در این راستا نیز باید، سرانه های خدماتی شهرها، متناسب با افزایش جمعیت و ساختارهای جمعیتی آن افزایش یابد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس وجود زیر ساختهای خدماتی و رفاهی مناسب را از جمله راهکارهای پیشگیری از بروز اعتیاد دانست و افزود: نیروی جوان کشور، موتور محرکه و پیشرفت کشور است و به همین لحاظ نیز نباید از رشد جمعیتی و ویژگی جوان بودن آن غافل بمانیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس با بیان اینکه برخی ناهماهنگیها بین دستگاهای اجرایی موجب بروز مشکلات حوزه جوانان شده و با تاکید بر اهداف استاندار فارس دراین زمینه گفت: باید از ظرفیت خالی سالنهای ادارات دولتی استان فارس ، برای اجرای برنامه های چند منظوره استفاده شود.

فیروز آبادی با اشاره به کارکردهای سازمانهای مردم نهاد استان فارس در حوزه پیشگیری از اعتیاد، افزود: علاوه بر اعتیاد، بسیاری از معضلات اجتماعی از طریق کانون خانواده قابل حل و پیشگیری است و ما با وجود ظرفیت مهم نهادهای غیر دولتی نیز، از توانایی بیشتری در موفقیت در این حوزه برخورداریم.