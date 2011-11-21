کتابخانه شماره 2 پلدختر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

غلامرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات ساخت کتابخانه شماره دو شهر پلدختر با زیربنای یک هزار و 500 متر مربع در دهه فجر سال 87 آغاز شده و تاکنون چهار میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است.

وی گفت: این کتابخانه به منظور گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و با هدف توسعه مراکز فرهنگی و افزایش سرانه کتاب و نیز ایجاد فضای مناسب برای مطالعه علاقمندان به کتاب در ضلع جنوبی میدان جهاد پلدختر احداث می‌شود.

محمودی افزود: برای این کتابخانه فضای نمایشگاه و نشریات، بخش اداری، سالن‌های مطالعه، مخزن کلاس‌های آموزشی، بوفه، سمعی و بصری در نظر گرفته شده است.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پلدختر همچنین با بیان اینکه سرانه مطالعه و کتاب در شهرستان پلدختر نسبت به استاندارد آن پایین است خواستار توجه جدی در خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی توسط اعضای انجمن کتابخانه ها و دیگر دستگاههای اجرایی مربوطه شد.

وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر شهرداری در تخصیص اعتبارات مورد نیاز در قالب سهم نیم در صد شهرداری ها تاکید کرد.

محمودی تصریح کرد: اکنون دو باب کتابخانه به نامهای علامه جزایری و امام علی(ع) در شهرهای پلدختر و معمولان با تعداد 20 هزار جلد کتاب مشغول خدمات دهی به علاقمندان است.

وی گفت: با توجه به رشد جمعیت و نیاز مردم پلدختر به کتاب و کتابخوانی، مراکز موجود پاسخگوی نیاز شهروندان این شهرستان نیست.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر گفت: هم اکنون به ازای هر چهار شهروند پلدختری یک جلد کتاب وجود دارد که با احداث و بهره‌برداری از کتابخانه جدید این رقم متعادل‌تر می‌شود.