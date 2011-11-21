کارشناسان کشاورزی قزوین با مدیریت بهینه مصرف آب آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشاسنان کشاورزی استان روز دوشنبه با شرکت در یک دوره آموزشی در محل سالن باغستان با نحوه مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی آشنا شدند.

علی درجانی در این خصوص اظهارداشت: 35 نفر از کارشناسان و مروجان دولتی با شرکت در کارگاه آموزشی با نحوه مدیریت بهینه مصرف آب در مزارع و باغات آشنا شدند.

درجانی هدف از برگزاری این دوره را توانمند سازی کارشناسان و مروجان بخش دولتی در زمینه بهبود مدیریت آب در فرآیند تولید در مزارع و باغات برشمرد و گفت: با برگزاری این دوره ها طرح بهبود مدیریت و مصرف بهینه آب و افزایش راندمان آبیاری اجرا خواهد شد.

مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در این دوره کارشناسان با موضوعاتی چون کارآیی و بهره وری آب، پتانسیل تولید در بخش کشاورزی، مدیریت بهره برداری از آب، انواع روش های آبیاری، مزایا و معایب سیستمهای جدید آبیاری آشنا شدند.

در این دوره آموزشی شرکت کنندگان از مزارع و باغاتی که دارای سیستم آبیاری تحت فشار بودند نیز بازدید کردند.