کانونهای بازنشستگی در تمام شهرهای گلستان فعال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری عصر دوشنبه در جمع بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی افزود: این کانونها توانسته اند در کنار سایر کانونهای کشوری جایگاه ویژه ای رادرسطوح بالای تصمیم گیری پیدا کنند.

وی اظهار داشت: برای داشتن جامعه ای سالم و توسعه یافته باید خانواده های پایدار و ارزش مدار داشت که این شاخص ها با وجود بازنشستگانی که فرزندان دلیر و ایثارگر را در جامعه ایران اسلامی به امانت گذاشتند تا در جنگ تحمیلی شجاعانه از این انقلاب و نظام دفاع کنند، همواره درمسیر رشد و تعالی قراردارد.

وی عنوان کرد: بازنشستگان هم در کار و انجام وظایف خود موفق بوده اند و هم با خانواده ای موفق فرزندان خوبی را به جامعه خود هدیه کردند و اگر امروز درهر شهر هزاران خانواده شهید وجود دارد ناشی از تفکر والا و ارزشمند این گنجینه های ارزشمند جامعه است.

امیری افزود: تامین اجتماعی با هفتادسال سابقه به واسطه وجود فعالان دیروز عرصه کار و تولید که مسیر توسعه و تعالی را برای خانواده بزرگ تامین اجتماعی به ارمغان آورده اند، امروز باصلابت وسرافرازی به روند رشد و توسعه خود ادامه می دهد.

امیری اظهارکرد: درحال حاضر بسیاری ازمسائل و مشکلات بازنشستگان در کانونهای بازنشستگی استان پیگیری می شود و صندوق تامین اجتماعی بسیاری ازامور بازنشستگان را به آن کانونها واگذارکرده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان درخاتمه گفت: دریکسال گذشته با اجرای برنامه عملیاتی درسایه حمایتهای فکری بازنشستگان، رشد تعداد بیمه شدگان دراستان تسریع شده ودراین راستا شعبه 2 گرگان افتتاح شده است و شعبه رامیان نیز گشایش می یابد تا خدمت رسانی به بیمه شدگان بیشتر تسهیل شود.