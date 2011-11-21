تمام کالاها از سال آینده با نشان استاندارد و کد رهیابی عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری افزود: از سال آینده تمام کالاها با نشان استاندارد و کد رهیابی تولید و عرضه می شود که این امر در راستای امر ارتقای کیفیت صورت می گیرد.

وی گفت: تا کنون تعداد 600 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری بود که با اجرایی شدن قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی در سال جاری تعداد این اقلام به پنج هزار و 700 قلم کالا افزایش یافت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: براساس طرح توسعه جامع استاندارد سازی ( طرح تجا ) تعداد دو هزار و 688 واحد تولیدی در استان تهران، مشمول اجرای این طرح قرار می گیرند.

سازمان ملی استاندارد، استانداردسازی خدمات را نیز مورد توجه قرار داده است

این مسئول بیان کرد: سازمان ملی استاندارد و ادارات کل این سازمان در نقاط مختلف کشور، علاوه بر استاندارد سازی کالا، استاندارد سازی خدمات در بخشهای مختلف را نیز مورد توجه قرار داده است.

برزگری عنوان کرد: همچنین این سازمان در کنار ترویج فرهنگ استاندارد وبهبود کیفیت، برنامه استاندارد سازی خدمات را که مورد توجه مردم است و ایمنی و سلامت را افزایش می دهد در دستور کار قرار داده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: اگر استاندارد سازی در شهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی مورد توجه باشد، می تواند الگوی مناسبی برای نقاط مختلف کشور باشد.

استاندارد در ایران از ابتدا مورد توجه بوده است

وی با اشاره به استاندارد سازی در روند تاریخ ایران اظهار داشت: ایران یک کشور با سابقه تاریخی طولانی است و استاندارد از ابتدا مورد توجه بوده است.

وی افزود: ماندگاری آثار تاریخی و ضرب اولین سکه در دوره هخامنشیان بیانگر این واقعیت است و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

برزگری با اشاره به بی اثر بودن تحریمها بر روند تولید و خدمات کشور گفت: در حال حاضر دو میلیون واحد صنفی، تولیدی و خدماتی در کشور فعال است.

این مسئول اضافه کرد: این واحدها روند بهبود کیفی و کمی و استاندارد سازی را مورد توجه قرار داده اند و در برخی رشته های تولیدی به حالت اشباع رسیده اند.